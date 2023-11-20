Anker、今年最安値の最大50％オフに！ 「Amazonブラックフライデー」で
販売戦略
2023/11/20 18:00
アンカー・ジャパンは、Amazon.co.jpが11月24日0時～12月1日23時59分の期間に開催する、恒例のビッグセール「Amazonブラックフライデー」において、最新のポータブル電源や人気の完全ワイヤレスイヤホンを含むチャージング関連製品やオーディオ製品、家電製品など220製品以上を、最大50％オフで販売する。
スマートフォンアクセサリ・ポータブル電源のおもな対象製品としては、ポータブル電源「Anker Solix C1000 Portable Power Station」（グレー）が29％オフの9万9900円、電源タップ「Anker Prime Charging Station（6-in-1、140W）」（ブラック）が33％オフの9990円、USB充電器「Anker Prime Wall Charger（67W、3ports、GaN）」が29％オフの5990円、モバイルバッテリ「Anker PowerCore Essential 20000」（ブラック）が26％オフの3690円、「Anker 733 Power Bank（GaNPrime PowerCore 65W）」（ブラック）が27％オフの1万990円、ドッキングステーション「Anker 675 USB-Cドッキングステーション（12-in-1、Monitor Stand、Wireless）」（ダークグレー）が33％オフの2万1990円、ケーブル「Anker PowerLine III Flow USB-C ＆ USB-C ケーブル 1.8m」（ミッドナイトブラック）が26％オフの1400円で販売される。
家電製品・オーディオのおもな対象製品としては、完全ワイヤレスイヤホン「Soundcore Liberty 4」（ミッドナイトブラック）を25％オフの1万1290円、ワイヤレスヘッドホン「Soundcore Life Q30」（ブラック）を22％オフの6990円、モバイルプロジェクター「Nebula Capsule 3 Laser」（ブラック）を33％オフの7万9900円、3Dプリンタ「AnkerMake M5」（ブラック）を35％オフの6万4990円、体重体組成計「Eufy Smart Scale P2 Pro」（ホワイト）を31％オフの4790円、ロボット掃除機「Eufy Clean X9 Pro with Auto-Clean Station」（ブラック）を32％オフの7万4990円、紛失防止トラッカー「Eufy Security SmartTrack Card」（ブラック）を30％オフの2790円、コードレス水拭き掃除機「MACH V1 Ultra」（ブラック）を33％オフの7万9900円、「MACH V1」（ブラック）を50％オフの3万9990円で用意している。
「先行セール」でも対象商品をセール価格で提供なお、Amazonブラックフライデー」に先がけて11月22日0時～23日23時59分の期間に開催される「先行セール」でも、対象製品をセール価格で購入できる。
スマートフォンアクセサリ・ポータブル電源のおもな対象製品としては、ポータブル電源「Anker Solix C1000 Portable Power Station」（グレー）が29％オフの9万9900円、電源タップ「Anker Prime Charging Station（6-in-1、140W）」（ブラック）が33％オフの9990円、USB充電器「Anker Prime Wall Charger（67W、3ports、GaN）」が29％オフの5990円、モバイルバッテリ「Anker PowerCore Essential 20000」（ブラック）が26％オフの3690円、「Anker 733 Power Bank（GaNPrime PowerCore 65W）」（ブラック）が27％オフの1万990円、ドッキングステーション「Anker 675 USB-Cドッキングステーション（12-in-1、Monitor Stand、Wireless）」（ダークグレー）が33％オフの2万1990円、ケーブル「Anker PowerLine III Flow USB-C ＆ USB-C ケーブル 1.8m」（ミッドナイトブラック）が26％オフの1400円で販売される。
家電製品・オーディオのおもな対象製品としては、完全ワイヤレスイヤホン「Soundcore Liberty 4」（ミッドナイトブラック）を25％オフの1万1290円、ワイヤレスヘッドホン「Soundcore Life Q30」（ブラック）を22％オフの6990円、モバイルプロジェクター「Nebula Capsule 3 Laser」（ブラック）を33％オフの7万9900円、3Dプリンタ「AnkerMake M5」（ブラック）を35％オフの6万4990円、体重体組成計「Eufy Smart Scale P2 Pro」（ホワイト）を31％オフの4790円、ロボット掃除機「Eufy Clean X9 Pro with Auto-Clean Station」（ブラック）を32％オフの7万4990円、紛失防止トラッカー「Eufy Security SmartTrack Card」（ブラック）を30％オフの2790円、コードレス水拭き掃除機「MACH V1 Ultra」（ブラック）を33％オフの7万9900円、「MACH V1」（ブラック）を50％オフの3万9990円で用意している。