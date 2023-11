「Likeme by saison card Digital」が登場！　「放課後の空」をイメージしたデザイン

Likeme by saison card

クレディセゾンは、 スマートフォン アプリ上にデジタルカードを発行し、オンライン ショッピン グや実店舗での非接触 決済 を利用できるスマートフォン完結型の決済サービス「S A ISON C AR D Digital」機能を搭載した「Likeme by saison card Digital」を11月20日に発行開始した。同社では、「いま、私のすきな私にであう」をコンセプトとしたLikeme by saison cardを2021年3月3日から発行していたが、今回、 スマートフォン アプリ上にデジタルカードで発行できるS A ISON C AR D Digital機能を追加し、「Likeme by saison card Digital」としてリリースした。これにより、最短5分でデジタルカードが発行でき、プラスチックカードの到着を待たずに、買い物をすることが可能となった(ナンバーレスカードは後日郵送)。また、今回のカードデザインは、新たに「放課後の空」をイメージしたデザインとなっており、ユーザーのうつりゆく心情やどんな瞬間にも寄り添い、自分らしくいられるように応援したいという想いを込めている。「Likeme by saison card Digital」は、ウェブ申込サイトまたは スマートフォンアプリ 「セゾンPortal」からの申し込みで、申込完了後最短5分でカード番号を発番し、会員向けインターネットサービス「Netアンサー」への連携によりアプリ上にデジタルカードを表示する。スマートフォンがあれば、プラスチックカードの到着を待たずにアプリ上でカード情報を確認できるため、オンラインショップでの利用が可能となる。プラスチックカードのデザインは、側面にレインボー印刷、裏面 JCB ホログラムロゴを施し、いずれも角度や受ける光にって変幻自在に変わりゆく色を見ることができるよう演出することで表面で打ち出したメッセージや意図をより強く伝え、時代の先を進む先進性を表現している。なお、「Likeme by saison card Digitalデビューキャンペーン」を、2024年3月31日まで開催する。Qoo10で「Likeme by saison card Digital」または「Likeme by saison card」を利用すると20%(上限2000円/月)キャッシュバックする。あわせて、新規入会特典として、「Likeme by saison card Digital」のカード入会・発行でもれなくQoo10ギフトコード1000円分をプレゼントする。さらに、入会翌月末までのカード利用分を100%キャッシュバック(上限金額3000円)する。「Likeme by saison card」については、入会翌月末までのカード利用分を3000円を上限に100%キャッシュバックする。