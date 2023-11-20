700点以上が割引で最大95％オフも！ 「Xbox ブラック フライデー セール」開催中

マイクロソフトは、年間最大規模のセールとなる「Xbox ブラック フライデー セール」を11月30日まで実施している。
セール対象の注目タイトルでは、「Starfield」（7760円、20％オフ）、「Forza Motorsport Premium Edition」（1万1682円、10％オフ）、「EA SPORTS FC 24 Standard Edition」（4850円、50％オフ）、「Hi-Fi Rush」（3112円、25％オフ）、「PAYDAY 3」（4928円、20％オフ）、「Redfall」（2425円、75％オフ）、「Street Fighter 6 デラックスエディション」（7867円、25％オフ）、「ディアブロ IV – スタンダードエディション」（5880円、40％オフ）。
ワールドワイドで人気の傑作名では、「Biomutant」（1802円、65％オフ）、「Forza Horizon 5 標準版」（3795円、50％オフ）、「アサシン クリード ミラージュ デラックスエディション」（6360円、20％オフ）、「ウィッチャー3 ワイルドハント コンプリートエディション」（1980円、70％オフ）、「グランド・セフト・オート：トリロジー：決定版」（3850円、50％オフ）、「サイバーパンク2077」（5266円、40％オフ）、「サイバーパンク2077＆仮初めの自由 バンドル」（9359円、20％オフ）、「シドマイヤーズ シヴィライゼーション VI」（660円、80％オフ）、「『ホグワーツ・レガシー』Xbox Series X|S版」（5926円、40％オフ）、「レッド・デッド・リデンプション2」（2178円、67％オフ）。
シリーズものタイトルでは、「Call of Duty: Modern Warfare – デジタルスタンダード版」（2879円、67％オフ）、「Call of Duty: Black Ops Cold War – 世代互換バンドル」（3388円、65％オフ）、「Call of Duty: Vanguard – クロスジェンバンドル」（3872円、60％オフ）、「Far Cry 4」（1166円、70％オフ）、「Far Cry 5」（1215円、85％オフ）、「Far Cry 6」（2313円、75％オフ）、「モンスターハンターライズ」（1995円、50％オフ）、「モンスターハンターライズ＋サンブレイク セット」（2995円、50％オフ）。
メイド・イン・ジャパンの人気作品では、「CRISIS CORE –FINAL FANTASY VII– REUNION DIGITAL DELUXE EDITION」（6072円、40％オフ）、「大神 絶景版」（1528円 50％ オフ）、「スーパーボンバーマンR2」（4196円、30％オフ）、「地球防衛軍3」（501円 70％オフ）、「ペルソナ5 ザ・ロイヤル」（4606円、40％オフ）。
500円以下のタイトルでは、「Need for Speed Hot Pursuit Remastered」（429円、90％オフ）、「STAR WARS：スコードロン」（214円、95％オフ）、「ミラーズエッジ カタリスト」（97円、95％オフ）などがある。
注目作がお得に今回のセールでは、Xboxのタイトル700点以上が対象で、最大95％オフのタイトルもある。今年の秋に発売したばかりの最新作「Starfield」や「Forza Motorsport」、「アサシン クリード ミラージュ」、「サイバーパンク2077：仮初めの自由」などもセール対象となっている。
セール対象の注目タイトルでは、「Starfield」（7760円、20％オフ）、「Forza Motorsport Premium Edition」（1万1682円、10％オフ）、「EA SPORTS FC 24 Standard Edition」（4850円、50％オフ）、「Hi-Fi Rush」（3112円、25％オフ）、「PAYDAY 3」（4928円、20％オフ）、「Redfall」（2425円、75％オフ）、「Street Fighter 6 デラックスエディション」（7867円、25％オフ）、「ディアブロ IV – スタンダードエディション」（5880円、40％オフ）。
ワールドワイドで人気の傑作名では、「Biomutant」（1802円、65％オフ）、「Forza Horizon 5 標準版」（3795円、50％オフ）、「アサシン クリード ミラージュ デラックスエディション」（6360円、20％オフ）、「ウィッチャー3 ワイルドハント コンプリートエディション」（1980円、70％オフ）、「グランド・セフト・オート：トリロジー：決定版」（3850円、50％オフ）、「サイバーパンク2077」（5266円、40％オフ）、「サイバーパンク2077＆仮初めの自由 バンドル」（9359円、20％オフ）、「シドマイヤーズ シヴィライゼーション VI」（660円、80％オフ）、「『ホグワーツ・レガシー』Xbox Series X|S版」（5926円、40％オフ）、「レッド・デッド・リデンプション2」（2178円、67％オフ）。
シリーズものタイトルでは、「Call of Duty: Modern Warfare – デジタルスタンダード版」（2879円、67％オフ）、「Call of Duty: Black Ops Cold War – 世代互換バンドル」（3388円、65％オフ）、「Call of Duty: Vanguard – クロスジェンバンドル」（3872円、60％オフ）、「Far Cry 4」（1166円、70％オフ）、「Far Cry 5」（1215円、85％オフ）、「Far Cry 6」（2313円、75％オフ）、「モンスターハンターライズ」（1995円、50％オフ）、「モンスターハンターライズ＋サンブレイク セット」（2995円、50％オフ）。
メイド・イン・ジャパンの人気作品では、「CRISIS CORE –FINAL FANTASY VII– REUNION DIGITAL DELUXE EDITION」（6072円、40％オフ）、「大神 絶景版」（1528円 50％ オフ）、「スーパーボンバーマンR2」（4196円、30％オフ）、「地球防衛軍3」（501円 70％オフ）、「ペルソナ5 ザ・ロイヤル」（4606円、40％オフ）。
500円以下のタイトルでは、「Need for Speed Hot Pursuit Remastered」（429円、90％オフ）、「STAR WARS：スコードロン」（214円、95％オフ）、「ミラーズエッジ カタリスト」（97円、95％オフ）などがある。