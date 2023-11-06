祝！ 「三郷流山橋」開通 三郷市の対象店舗でキャッシュレス決済すると最大20％還元
埼玉県三郷市は11月1日から30日まで、物価高騰などの影響を受けた消費者・事業者を支援し、地域経済の活性化や消費喚起を目的に、市内の対象店舗で対象の決済サービス（PayPay、楽天ペイ、d払い、au PAY）で支払うと、決済金額の最大20％分のポイントや電子マネー残高を還元する「キャッシュレスポイント還元キャンペーン 三郷市のお店を応援します！」を実施している。
三郷流山橋有料道路は、埼玉県三郷市から、千葉県を経由して茨城県つくば市に至る広域幹線道路である「都市軸道路」の一部を構成し、埼玉県三郷市と千葉県流山市を結ぶ延長約2.0kmの有料道路。料金は普通車150円、軽自動車100円、軽車両等20円などで、対応決済手段は、ETCGO、現金、交通系電子マネー、WAON。徒歩の通行は無料。
1決済事業者あたり5000円相当、合計最大2万円相当戻ってくる対象店舗にはキャンペーンポスターを掲出する。キャンペーンによる付与上限は、1決済サービス事業者につき1回2000円、期間中合計5000円。よって合計最大2万円分の還元を受けられる。なお、終了日前にポイント還元額が上限に達した場合は、その時点でキャンペーン終了となる。
三郷流山橋有料道路は、埼玉県三郷市から、千葉県を経由して茨城県つくば市に至る広域幹線道路である「都市軸道路」の一部を構成し、埼玉県三郷市と千葉県流山市を結ぶ延長約2.0kmの有料道路。料金は普通車150円、軽自動車100円、軽車両等20円などで、対応決済手段は、ETCGO、現金、交通系電子マネー、WAON。徒歩の通行は無料。
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外部リンク
- 「キャッシュレスポイント還元キャンペーン 三郷市のお店を応援します！」＝https://misato-cashless-campaign.com/
- 「キャッシュレスポイント還元キャンペーン 三郷市のお店を応援します！（PayPay）」＝https://paypay.ne.jp/event/saitama-misato-city/
- 三郷流山橋有料道路＝https://www.tollroad-saitama.or.jp/misatonagareyamahashi/
- 三郷市＝https://www.city.misato.lg.jp/
- 「ETCGO」＝https://www.amano.co.jp/etcgo/