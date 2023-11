東京・銀座のNY発祥ステーキハウス、「最大50%OFF」の毎日ハッピーアワー

「Wolfgang's Steakhouse by Wolfgang Zwiener Teppan」の

バーエリア



ハンバーガースライダーやシーフードクロスティーニなどの軽食メニュー

ハンバーガースライダーとシーフードクロスティーニの

提供イメージ

WDI J A PANは11月1日から、ニューヨーク発祥のステーキハウス「ウルフギャング・ステーキハウス by ウルフギャング・ズウィナー」の世界初となる鉄板焼きブランド「Wolfgang's Steakhouse by Wolfgang Zwiener Teppan(ウルフギャング・ステーキハウス by ウルフギャング・ズウィナー テッパン)」(東京都中央区)において、毎日15~18時の時間帯にバーエリア限定で最大50%オフになるアルコールドリンクのほか、軽食メニューを楽しめるハッピーアワーを導入する。ハッピーアワーでは、バーエリア限定でグラスワインやカクテル、ビールといったドリンクを通常の半額程度で提供するとともに、ハンバーガースライダー(小さなハンバーガー)やシーフードクロスティーニ(各種シーフードをのせた小さなトースト)などの軽食メニュー、新鮮なシーフードを使用したアペタイザー各種、チーズやフルーツの盛り合わせを用意している。アペタイザーの提供メニューは「フレッシュオイスター(2ピース)」(1320円)、「ジャンボシュリンプカクテル(2ピース)」(1980円)、「クラブミートカクテル」(2200円)、「本日のアヒージョ」(2200円)、「カラマリフリット」(1320円)。クロスティーニやスライダーの提供メニューは「シーフードクロスティーニ」(1320円)、「ビーフクロスティーニ」(1320円)、「ステーキスライダー」(2200円)、「ハンバーガースライダー」(1320円)。そのほか、「チーズとドライフルーツの盛り合わせ」(1100円~)や、「季節のフルーツ盛り合わせ」(2200円~)も用意している。ドリンクはビール各種を800円~、ワイン・マティーニ・カクテル・ウイスキー各種を800円~、ソフトドリンク各種を700円で提供する。