ウルトラセブン初の体験型VRアトラクション、東京ドームシティでオープン

「ウルトラセブン」初のVRライドアトラクションが東京ドームシティにオープン

(c) TSUBURAYA PRODUCTIONS Co., Ltd./ (c) Dynamo Amusement, Inc.

ピンチを救うための“史上最速の作戦”に参加

ダイナモアミューズメントは12月1日に、円谷プロダクションとの共同開発による VR ライドアトラクション「ウルトラセブン THE A TTRACTION 史上最速の作戦」を、東京ドームシティ(東京都文京区)にてオープンする。「ウルトラセブン THE ATTRACTION 史上最速の作戦」は、「ウルトラセブン」初の体験型VRアトラクションであり、円谷プロダクションが最新技術をもとにした新たなエンターテイメントを創造するプロジェクト「INTO THE STORY」発の没入型アトラクションとして位置づけられる。同アトラクションは、かつて―― 地球人の打ち上げた探査ロケットを侵略行為と見做したペダン星人は、宇宙 ロボット ・キングジョーを操り地球を襲撃。ウルトラセブンとウルトラ警備隊の活躍によって辛くも撃退された。そして今、再びペダン星人が地球侵略を開始する。大円盤群がウルトラ警備隊基地を攻撃。さらに西方300km地点にキングジョーが出現。ウルトラセブンが応戦するもピンチに立たされている。一刻の猶予も許されない。極超音速推進ブースターを搭載したウルトラホーク1号で緊急発進!ウルトラセブンを援護せよ!というストーリーになっており、ゲストはウルトラ警備隊の一員となって「ウルトラセブン」のピンチを救うための“史上最速の作戦”に参加する。「フォース ゲート オープン」のアナウンスとともに緊急発進すれば、超高速飛行によるスリルとともに、巨大な「ウルトラセブン」と「キングジョー」による大迫力のバトルが待ち受けている。超高速体験を実現すべく、高解像度のグラフィックを楽しめる VR ヘッドセット 「VIVE Focus 3」、映像と完全にシンクロする4Dモーションシート「MX4D」、同アトラクション専用の強風エフェクトなど、あらゆる演出と技術が集結し、「ウルトラセブン」のファンはもちろん、はじめて接する人でも楽しめる。