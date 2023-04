VRイベント「MIKU LAND 2023 New Beginning」開催、チェキが当たるTwitter投稿キャンペーンも！

「MIKU LAND 2023 New Beginning」が

「ニコニコ超会議2023」と同時開催



4月28日~5月4日に開催

「MIKU LAND 2023 New Beginning開会式」に出演するゲストの

アゴアニキさん(左)とMCの百花繚乱さん

「ボカコレVRナイト 2023 Spring in MIKULAND」

3人目のアーティストとして「ピリオ」登場

「超絵師展VR in MIKULAND」ではデジタルイラストを展示販売

ショップエリアではバーチャルアイテムを多数販売

バーチャル「“チェキ”INSTAX mini 12」で撮影した写真の投稿キャンペーンも開催

(左から)浮かんで飛べるゴミ袋!ノクーバルーン45L、

水辺でカンパイ!VIRTUALミズベリングタンブラー MIKU LANDver、

「Meta Quest 2」専用度付きレンズアタッチメント【GADJET GEAR】

バーチャルキャストとGugenkaは4月28日~5月4日の期間、「MIKU L A ND 2023 New Beginning」をメタバースコミュニケーションサービス「バーチャルキャスト」にて開催する。「MIKU LAND」は、「バーチャルキャスト」において不定期でオープンしているバーチャル・シンガー「 初音ミク 」公式の VR アミューズメントパーク。ワールド内には、ピアプロキャラクターとのグリーティングや臨場感あふれるショーなど、メタバース上ならではの多彩なイベント・アトラクションを多数用意しており、来場者は思い思いのアバター姿で仲間と一緒にワールド内探索を楽しめる。「MIKU LAND 2023 New Beginning」では、開演前の4月28日18時30分から、ボカロPであるアゴアニキさんがゲスト出演し、百花繚乱さんがMCを務める「MIKU LAND 2023 New Beginning開会式」において、開演までカウントダウンしつつ、見どころを存分に紹介する。4月30日20時~22時の「ボカコレVRナイト 2023 Spring in MIKULAND」には、14周年を迎える巡音ルカの代表作「ダブルラリアット」を手掛けたアゴアニキさんや、「MIKU LAND」公式テーマソング「HappyCoaster」とマジカルミライの定番曲「shake it!」を手掛けたemon(Tes.)さんのクリエイター陣がバーチャルDJに扮して、一夜限りのメタバースクラブイベントを盛り上げる。これまで伏せ字で隠されてきた3人目の謎あるアーティストsa■ak■re.U■は、sasakure.UKが2012年に発表した「再鋼築フィクション feat. ピリオ」以後、一貫してsasakure.UK製作楽曲のみに参加してきた「ピリオ」に決定した。4月29日10時~5月4日23時59分に行われる「超絵師展VR in MIKULAND」では、「MIKU LAND」内で一部展示イラストのデジタル版を展示販売する。デジタルイラストは、ユーザーが自身の「ルーム」に自由に飾れる。対象アーティストは、あさ、あるてら、oo6、がーこ、052、じんかい、スドウ創太、その、tamimoon、CHO、長谷梨加、8月96日、BAN 8K U、百藤、まのでまりな、MITUKI、maple、山北東、yudouhu、REO。ショップエリアでは、その場ですぐ出して遊べる趣向を凝らしたバーチャルアイテムとして、音楽再生と相性占いができる「『ハッピーシンセサイザ』相性占い - 音楽プレイヤー」、再生するとクルクルと回転する「『ダブルラリアット』巡音ルカ - ドーム型プレイヤー」といった、ボカロ楽曲コラボグッズをはじめ、サイズを自由に変更可能なデジタルフィギュア「初音ミク -MIKU LAND プリンセスミク」「巡音ルカ -MIKU LAND Divaドレス」と専用台座が販売される。また、過去に開催された「MIKU LAND」で販売されたグッズも一部再販予定となっている。さらに、会場内には写真撮影ができるバーチャルアイテム「“チェキ”INSTAX mini 12」を随所に設置し、撮影した写真をハッシュタグ「#ミクランドチェキ2023」を付けて Twitter に投稿すると、「MIKU LAND」内の壁に掲載される。また、公式サイトのキャンペーンページのアンケートフォームに回答すると、リアル「“チェキ”INSTAX mini 12」とチェキフィルムが抽選で3名に当たる。応募期間は4月28日19時~5月12日19時。そのほか、会場内ではノベルティグッズとして、日本サニパックからは「浮かんで飛べるゴミ袋!ノクーバルーン45L」、埼玉県 河川環境課からは「水辺でカンパイ!VIRTUALミズベリングタンブラー MIKU LANDver」、ピスタコーポレーションからは「『Meta Quest 2』専用度付きレンズアタッチメント【GADJET GEAR】」などが配布される。