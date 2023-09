「ハリー・ウィンストン×W大阪」のアフタヌーンティー

「“Tea in the Winston Maze”アフタヌーンティー」の

提供イメージ



“ウィンストン・ガーデン”をイメージしたスペシャルメニュー

ハリー・ウィンストン・ジャパンは10月1日~11月30日の期間、「“Tea in the Winston Maze”アフタヌーンティー」をW大阪(大阪府大阪市)3階の「LIVING ROOM(リビングルーム)」にて開催する。料金は1人当たり8000円。今回のアフタヌーンティーでは、「Tea in the Winston Maze」をテーマに、色とりどりのジュエルの花々が咲き誇る「ウィンストン・ガーデン」をイメージしたスペシャルメニューを用意している。ハリー・ウィンストンが誇るジュエリーのエッセンスを取り入れつつ、エレガントかつ繊細にデザインされた特別なアフタヌーンティーとなっており、期間中にアフタヌーンティーを注文すると、数量限定でオリジナルギフトがもらえる。提供時間は11時30分~、14時~、16時30分~、19時~でフリーフロー90分制となる。