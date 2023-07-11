完全ワイヤレスイヤホンなどが最大35％オフ！ 「Amazonプライムデー」でJLabが販売
販売戦略
2023/07/11 18:00
JLab Japanは7月11日から12日23時59分まで開催される、Amazon.co.jpの「Amazonプライムデー」で完全ワイヤレスイヤホンやヘッドホンなどを最大35％オフで販売する。
そのほか、「Epic Air ANC True Wireless Earbuds」が通常価格1万9800円のところ35％オフの1万2870円、「Epic Air Sport ANC True Wireless Earbuds」が通常価格1万9800円のところ20％オフの1万5840円、「JBuds Air ANC True Wireless Earbuds」が通常価格1万800円のところ15％オフの9180円など、10機種を15～35％オフで販売している。
2日間で10製品ラインアップ今回のAmazonプライムデーでは、10製品をラインアップ。日本公式オンラインショップで人気の高い完全ワイヤレスイヤホン「GO Air POP True Wireless Earbuds」（PINKを除く）が通常価格4480円のところ、15％オフの3808円で販売されるほか、レトロで軽量なワイヤレスヘッドホン「Rewind Wireless Retro Headphones」も通常価格3980円のところ、15％オフの3383円となる。
そのほか、「Epic Air ANC True Wireless Earbuds」が通常価格1万9800円のところ35％オフの1万2870円、「Epic Air Sport ANC True Wireless Earbuds」が通常価格1万9800円のところ20％オフの1万5840円、「JBuds Air ANC True Wireless Earbuds」が通常価格1万800円のところ15％オフの9180円など、10機種を15～35％オフで販売している。