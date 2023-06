浅草・上野でワンランク上のマンション体験！ 「stayme THE HOTEL」宿泊チケットを抽選で

「stayme THE HOTEL」での

宿泊体験チケットが抽選で当たる

浅草駅から徒歩7分・上野駅から徒歩3分の人気観光エリア

「stayme THE HOTEL」の客室イメージ

matsuri technologiesは6月15~23日18時の期間、ワンランク上のマンションステイを体験できる、「stayme THE HOTEL」宿泊体験チケットが抽選で3名に当たるキャンペーンを開催している。宿泊期間は6月26日~30日。「stayme」は、「ワンランク上のマンションステイ」をコンセプトとした、デザイン性、好立地、ゆとりのある空間が特徴の宿泊施設で、「stayme THE HOTEL」はそのコンセプトをアパートメントホテルに落とし込んだ施設。立地や景観のよさに加えて、家具家電とキッチンを備えているので、年齢や用途を問わず落ち着ける空間となっている。 東京メトロ 銀座線および都営地下鉄浅草線の浅草駅から徒歩7分に立地する「stayme THE HOTEL 浅草リバーサイド」と、JR山手線の上野駅から徒歩2分に立地する「stayme THE HOTEL 上野駅前」(どちらも東京都台東区)の2カ所がある。「stayme」の公式 Twitter アカウント(@stayme_official)をフォローして、6月15日に同アカウントが投稿したキャンペーンツイートをリツイートすることで応募完了となる。