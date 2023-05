池袋の東武百貨店に「純喫茶」7店！　神保町の老舗喫茶店「さぼうる」も

さぼうるの「クリームソーダ」各種



「パックマン」のゲームも楽しめる

さぼうるの「まかないナポリタン」

珈琲美学アベによる「モカクリームオーレ」提供イメージ

会場に展示される「ポルシェ 911 カレラRS」(上)と

「ロータス ヨーロッパ S1」のイメージ

「サーキットの狼」ポストカードセットのイメージ

「パックマン」のテーブル筐体(上)と、

「NAMCO MUSEUM OF ART 復刻ナムコレジェンダリーポスターシリーズ パックマン01」

のイメージ

PAC-MAN(TM)& (C)Bandai Namco Entertainment Inc.

但馬屋珈琲店による

「ナポリタンソース+ソフトメンのオリジナル給食セットA」の提供イメージ

手作りのデリとパン cafe coconaの「カラフルメロンパン」

「姫」(左)と「メロンクリームソーダ」

マルベル堂が販売するブロマイドのイメージ

東武百貨店は5月18~23日の期間、東武百貨店 池袋本店(東京都豊島区)にて「第3回 昭和レトロな世界展」を、8階催事場にて開催する。同イベントでは、純喫茶ブームの立役者である東京喫茶店研究所2代目所長の難波里奈氏監修のもと7店が初出店し、純喫茶の雰囲気を楽しめる。神田・神保町の老舗喫茶店「さぼうる」は、名物である「7色のクリームソーダ」を提供。ラインアップはブルーハワイ、イチゴ、レモン、オレンジ、ブドウ、カルピス味の7種で、価格はいずれも770円。あわせて、ナポリタンに目玉焼きをトッピングした人気メニュー「まかないナポリタン」(880円)も用意している。松本における喫茶文化の パイオニア である「珈琲美学アベ」(5月22日・23日限定)は、コーヒー多めのアイスオーレにモカアイスを浮かべた「モカクリームオーレ」(900円、販売予定数は各日200点)を、目の前で注ぐスタイルで提供する。そのほか、神保町の「カフェ トロワバグ」、上野の「珈琲 王城」(5月18日限定)、亀戸の「珈琲道場 侍」(5月18日・19日限定)、京都の「珈琲の店 雲仙」(5月20日・21日限定)、大阪の「喫茶サンシャイン」(5月20日・21日限定)が出店を予定している。会場には、池沢早人師氏の人気マンガ「サーキットの狼」に登場した、主人公・風吹裕矢の愛車である「ロータス ヨーロッパ S1」や、ライバル・早瀬佐近の愛車「ポルシェ 911 カレラRS」などが展示されるほか、5月21日11時からは池沢早人師氏によるトークショー・サイン会も行われる。「サーキットの狼」のポストカードセット(10枚入り、1100円)など、「サーキットの狼」グッズも展開する。5月22日13時・15時には、ゲーム「パックマン」のテーブル筐体(1プレイ100円)が登場するほか、「NAMCO MUSEUM OF ART 復刻ナムコレジェンダリーポスターシリーズ パックマン01」(A1サイズ、3200円)の販売も行われる。但馬屋珈琲店は、「ナポリタンソース+ソフトメンのオリジナル給食セットA」(ナポリタンソース・ソフトメン・コーヒーゼリー・コーヒー牛乳、1501円、販売予定数は各日100点)を提供する。手作りのデリとパン cafe coconaでは、「カラフルメロンパン」を提供し、レトロチックな佇まいと色ごとに異なる味わいを楽しめる。ラインアップは、いちご・ブルーベリー・ピスタチオ・あんこ・レモンの5種で、いずれも価格は540円(1個、販売予定数は各日それぞれ20点)。らーめん&かき氷カフェ はいむる珈琲店は、看板メニュー「姫」をアレンジした限定品(1795円)と、昔懐かしいメロンシロップを使ったレトロなかき氷「メロンクリームソーダ」(1395円)を提供する。マルベル堂は、懐かしのスターのプロマイド、昭和歌謡曲やアイドルのレコード、大人気漫画のオリジナル版画やセル画を紹介。ブロマイドは385円からの販売となる。また、実際にアイドルも撮影している カメラ マンが昭和アイドル風に撮影してくれる「あなたもアイドル」プロマイド撮影会が、5月19日・20日のどちらも11~18時に行われる。撮影料金は2200円で、上半身3カットを撮影し、プロマイド1枚、データ2枚分がもらえる。ほかにも、CICONIA(チコニア)からUSBへの録音や スマートフォン の音源再生も可能な「クラシカルレコードテーブル」(1万8900円)、ミュージックガーデンから昭和歌謡曲やアイドルのアナログレコード販売、小熊山雑貨店から昔懐かしいキャラクターなど昭和の文具・雑貨各種、グランプリーズから昭和雑貨・古着各種、にゃん屋から昭和レトロ雑貨各種、ヨーヨーショップスピンギアからコカ・コーラチャンピオンヨーヨー(復刻版)などが販売される。なお、期間中は「セサミストリート Pop Up Store」「Peko's Store ~ペコちゃんストア~」「アルプスの少女ハイジ&小さなバイキングビッケ SHOP」「ぼのぼの POP UP SHOP」「デビルマンVSマジンガーZ POP UP SHOP」「池袋クラシックカメラ博」も同時開催されている。