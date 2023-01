結局どれがいい？　おすすめのスマートテレビと選び方を徹底紹介！

TVチューナーを搭載しない「チューナーレステレビ」の注目度も急上昇!

スマートテレビとは?

TVS REGZAの最新機種には、便利な人気の動画配信サービス専用ボタン搭載リモコンが付属する

Chromecast with Google TV(HD)

まとめ

新連載「デジタル家電の用語解説」第1回として、今回は「スマートテレビ」について徹底解説します。最新のスマートテレビの売れ筋もあわせて紹介。スマートテレビと、最近話題の「チューナーレステレビ」の違いも説明します!スマートテレビとは、テレビ単体で YouTube をはじめとするインターネット 動画 配信サービスを視聴できるテレビのこと。そのうち、 OS Android を採用する製品は「 A ndroid TV」、 Google TV搭載製品は「Google TV」、TVチューナー非搭載の製品は「チューナーレステレビ」とも呼ばれています。現状、スマートテレビの大半はAndroid TVで、Android TVの一部はチューナーレステレビです。スマートテレビ登場の背景スマートテレビは、 スマートフォン 向けモバイルOSを開発するGoogle、 Apple のテレビ分野への進出と、各動画配信サービスのマルチデバイス(スマートフォン・ タブレット端末 ・テレビ・PC)対応をきっかけに登場しました。要するに、これまでスマートフォンで視聴していたYouTube、Amazonプライム・ビデオ(プライムビデオ)などを大画面テレビで視聴したいというニーズに応えたわけです。テレビを買い替えたら動画配信サービスのアプリが最初から入っていて、スマートテレビの存在を特に意識せずにスマートテレビユーザーとなった人も多いでしょう。スマートテレビのメリット最もメジャーなAndroid TV搭載スマートテレビのメリットを挙げます。なお、OSが変わるとメリットは若干変わります。・人気の動画配信サービスを大画面で視聴できる・Androidアプリを大画面で利用できる・いつものID・パスワードでOS・サービス(アプリ)にログインして、動画配信の視聴履歴などを異なる端末間で共有できる・常に最新バージョンのOSにアップデートされるスマートテレビのメリット同じくAndroid TV搭載スマートテレビに限定したデメリットを挙げます。やはりOSが変わるとデメリットは若干変わりますので、OSの種類には注意してください。・ソフトウェアアップデート・OSバージョンアップに伴い、UIが頻繁に変わりやすい・ソフトウェアアップデート・OSバージョンアップによってシステムが不安定になる可能性がある・テレビのリモコンでID・パスワードが入力しづらいスマートテレビは何を基準に選べばいいのか?スマートテレビの条件「インターネット動画配信を視聴できる」機能に加え、下記に気を付ける必要があります。高画質・高音質のハイエンドモ デル のほうがインターネット動画も高画質で再生できるので、予算を上げたほうが満足度がアップできるでしょう。画面サイズは大画面のほうが迫力がありますが、設置場所によっては置けないため、ぴったりなサイズを選ぶ必要があります。リビングに設置するテレビのおすすめサイズは40型以上。 有機EL と液晶を比較すると、くっきりとした黒を表現できる有機ELのほうが映画・ドラマ、ドキュメント、スポーツ番組などの鑑賞に適しています。・OSの種類・テレビのサイズ(画面サイズ)・タイプ(液晶/有機EL)・画質(4K/非4K)・インターネット動画配信時の画質(SD画質向上機能の有無)・音響・見たい動画配信サービスの対応可否・リモコンの操作性・価格人気のスマートテレビ 家電量販店 ・オンラインショップの POSデータ を集計した「 BCN ランキング」から、2022年12月のデータをもとにタイプ・画面サイズごとのスマートテレビ(インターネット対応機種)の 売れ筋ランキング を紹介します。 液晶テレビ ・40型以上】1位 TVS REGZA 43型 43C350X 2020/11発売2位 TVS REGZA 43型 40V34 2020/09発売3位 シャープ 42型 4T-C42DJ1 2021/06発売4位 TVS REGZA 50型 50C350X 2020/11発売5位 シャープ 50型 4T-C50EN2 2022/07発売【液晶テレビ・40型未満】1位 TVS REGZA 32型 32V34 2020/09発売2位 TVS REGZA 24型 24V34 2020/09発売3位 TCL Corporation 32型 32S5200A 2021/04発売1位 ソニー 55型 XRJ-55A80J 2021/06発売2位 ソニー 55型 XRJ-55A80K 2022/08発売2位 シャープ 48型 4T-C48CQ1 2020/11発売メーカーとしてはTVS REGZAとシャープが人気です。また、モデルチェンジなどで価格が手頃になった、発売日から1~2年程度経過した機種が売れています。 海外 メーカー同じくBCNランキングをもとに、スマートテレビ(インターネット対応機種)を手掛けている海外メーカーを紹介します。TCL Corporation LGエレクトロニクス ・ジャパンなど・国内メーカーBCNランキングをもとに、スマートテレビ(インターネット配信対応機種)を手掛けている国内メーカー(ブランド)を紹介します。自社オンラインショップ限定販売、ニトリや ノジマ など小売店のプライベートブランド(PB)商品も増えています。TVS REGZAシャープソニーオリオンFUN AI などスマートテレビでなくても配信動画を見る方法実はスマートテレビに買い替えなくても、「HDMIステック」「ストリーミングデバイス」などと呼ばれる製品を手持ちのテレビに後付けすると、同じように大画面のテレビで動画配信サービスが楽します。「Apple TV 4K」もおおよその機能としてはHDMIステックと同じです。Android OS搭載スマートテレビであっても、これらのストリーミングデバイスの後付けが可能なので覚えておきましょう。・Amazonデバイス(Amazon Fire TV/Fire TV Cube/Fire TV Stick 4Kなど)Amazonデバイスは種類が豊富。各製品の細かい違いはAmazon内のページが一番わかりやすいです。・Amazon以外のメーカー製Android TV搭載デバイス全般的にAmazonデバイスより安いです。使い勝手は製品によって異なります。・Google ChromecastFire TV Stickに相当するGoogle製のメディアストリーミングデバイスです。最新モデルは、最大 1080p HDRでのストリーミングに対応する「Chromecast with Google TV(HD)」で価格は4980円。より高画質な4Kモデル「Chromecast with Google TV(4K)」も7 600 円とリーズナブルです。・Google以外のGoogle TV搭載デバイス・Apple TV 4K手持ちのテレビを買い替えるならスマートテレビ、しばらく買い替えるつもりがないならAmazon Fire TV/Fire TV Stick 4KやChromecast with Google TV(4K)を導入してはいかがでしょうか?今後、テレビで地上波やBS放送を一切視聴する気がない人や、地上波やBS放送はすでにある1台目のテレビで視聴・録画する人は、最近増えている「チューナーレステレビ」でもいいでしょう。例えば、ニトリPBの43型「 4Kチューナー レススマートTV」は公式オンラインショップ価格3万4900円と、かなり手頃。 Amazon.co.jp では、RCAの43型チューナーレス4K液晶テレビ「RCA-43N1」が3万9800円、ASTEXの50型4Kチューナーレス スマートテレビ「B0BF3K1T5F」が4万7800円で販売中です(2023年1月26日時点)。どうせ動画配信しか見ないなら、テレビ受信機能(チューナー)は不要ですからね。ぜひ視聴スタイルに合ったテレビを見つけてください。