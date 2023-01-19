大阪で朝食と大阪楽遊パス1dayが付いて5600円からのホテル宿泊プラン、全国旅行支援で平日5000円クーポンも
暮らし
2023/01/19 18:00
フォーティーズは、全国旅行支援割「大阪いらっしゃいキャンペーン2022」「大阪来てなキャンペーン」とのコラボ企画「SARASAホテル宿泊（朝食付き）＋大阪府内の約25カ所の入場券などが無料で利用できる大阪楽遊パス1DAYパス付」特別プランを販売する。
今回の特別プランは、全国旅行支援（最大20％割引）を利用し、SARASAホテル（新大阪／心斎橋／なんば）の宿泊（朝食付き）に大阪楽遊パス1DAYパスがついて1泊5600円からの大阪宿泊プラン。
大阪楽遊パス1dayパス（最大約2万円分）では、大阪府内の約25カ所の入場券などが無料で利用することが可能。利用できる施設は、空中庭園、HEP FIVE観覧車、中之島リバークルーズ、レゴランド・ディスカバリー・センター大阪、通天閣タワースライダーなど。
また、大阪いらっしゃいキャンペーン2022、大阪来てなキャンペーンとコラボし、1月25日から2月28日までの利用で、クーポン券が平日・日祝宿泊で5000円、土曜宿泊で3000円分ついてくる。
特別プランは、出発の7営業日前まで予約可能（土・日・祝除く）。大阪楽遊パス2DAYパス付に変更の場合は500円アップで対応する（事前予約）。クリックポストでチケットを届ける。
今回の特別プランは、全国旅行支援（最大20％割引）を利用し、SARASAホテル（新大阪／心斎橋／なんば）の宿泊（朝食付き）に大阪楽遊パス1DAYパスがついて1泊5600円からの大阪宿泊プラン。
大阪楽遊パス1dayパス（最大約2万円分）では、大阪府内の約25カ所の入場券などが無料で利用することが可能。利用できる施設は、空中庭園、HEP FIVE観覧車、中之島リバークルーズ、レゴランド・ディスカバリー・センター大阪、通天閣タワースライダーなど。
また、大阪いらっしゃいキャンペーン2022、大阪来てなキャンペーンとコラボし、1月25日から2月28日までの利用で、クーポン券が平日・日祝宿泊で5000円、土曜宿泊で3000円分ついてくる。
特別プランは、出発の7営業日前まで予約可能（土・日・祝除く）。大阪楽遊パス2DAYパス付に変更の場合は500円アップで対応する（事前予約）。クリックポストでチケットを届ける。