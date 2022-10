ご当地系ステーキハウス「HERO’S」でポイントアプリ導入、最大1ポンドステーキとポイント交換が可能

ご当地系ステーキハウス「HERO’S」でポイントアプリ導入

ポイント管理アプリの画面イメージ

関東7店舗( 秋葉原 ・池袋・横浜・吉祥寺・笹塚・調布・武蔵浦和)に「HERO’Sステーキハウス」を展開するフードストックは、11月1日からポイント管理アプリを新たに導入する。「HERO’Sステーキハウス」は、ステーキとハンバーグをメインに提供しており、とくに 秋葉原 店の3ポンドステーキは Twitter やYoutubeなどのSNSで話題となり、 コロナ 禍の平日でも行列ができる。ステーキは火力が強く厚い鉄板のグリドルで焼き上げるので、肉汁が肉の中に閉じ込められて美味しく焼き上がる。ハンバーグは2種類の牛肉と2種類の豚肉を黄金比率で混ぜ合わせ、毎日お店で手ごねしている。試行錯誤の結果、両方の長所を引き立ててジューシーさと肉感を両立させた。今回導入するポイント管理アプリでは、来店ポイントとして、会計時にレジで案内する二次元コードをアプリで読み込むことで30ポイント獲得できる。また、1日1回アプリ内でスクラッチくじを引くことができ、1~10ポイントを獲得できる。ポイント特典は、90ポイントでソフトドリンク or トッピング、150ポイントでサラダセット、240ポイントでサイドメニュー、300ポイントでサーロイン150g or ハンバーグ200g or ヒーローズステーキ150g、900ポイントでヒーローズステーキ1ポンド、1200ポイントで好きな肉1ポンドと交換できる。