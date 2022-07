Hey! Say! JUMP、「カモナ」のアンサーソングが面白すぎ！　「家へおいでよ」からの？

「カモナ」のアンサーソングを日本語に訳すと…(画像はイメージ)

ファン大爆笑の楽曲名は?

【いま注目のトレンドワード・141】 前作「Fab! -Music speaks.-」より約1年8カ月ぶりとなる、Hey! Say! JUMPの新アルバム「FILMUSIC!」。そのアルバムのボーナストラックとして「Come on A My House」のアンサーソングが収録されることが発表され、ファンたちは大盛り上がりのようだ。と、同時にその曲名が大きな注目を集めている。そもそも「Come on A My House」は2013年6月にリリースされた、Hey! Say! JUMPにとって通算10枚目のシングル。本人たちが出演していた「バーモントカレー」のCMソングとしても知られており、ファンたちの間では「カモナ」の愛称で呼ばれているようだ。そんな「カモナ」のアンサーソングとして発表された楽曲名は「Get Out Of My House」。日本語に訳すと「家から出て行け」。公式サイトの情報によると、メンバーで話し合って制作したらしい。「家へおいでよ」の意味を持つ「Come on A My House」と真反対の楽曲名がアンサーソングとあって、ファンたちは大爆笑。ネット上には「カモナのアンサーソングが『家から出て行け』だとは誰も思わないでしょwww」「『Get Out Of My House』の日本語訳が面白すぎる」「今まで何年も"家へおいでよ"って歌ってたのに、急に"家から出て行け"ってなるの笑うしかない」「カモナと正反対でめっちゃ暗い曲だったらどうしよう(笑)」といった反響が相次ぎ、7月7日のトレンドに"カモナのアンサーソング"が浮上していた。ちなみに「Get Out Of My House」が収録されているのは、初回限定盤1のみ。いったいどのような曲に仕上がっているのか、発売日の8月24日が待ちきれない。(フリーライター・井原亘)