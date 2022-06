名古屋初出店！　2200円で140種類上の「イタリアン＆ドリンク」が食べ・飲み放題

2200円で140種類上の「イタリアン&ドリンク」が食べ・飲み放題

2時間制で通し代、チャージ料も一切なし

70種類以上のイタリアン料理を用意

通し代やチャージ料もかからない

K-FOODは7月1日、名古屋初出店となる「TH A NK YOU 2000 栄中央店」をオープンする。「TH A NK YOU 2000」は、2200円でおいしいイタリアンを食べ飲み放題で楽しめるシステムを採用。70種類以上の料理(パスタ6種、ピザ5種、デザート8種など)とワインやスパークリングワイン、サングリアなどのイタリアンにぴったりなドリンクはもちろん、定番のカクテルやサワーなど全70種類以上を2時間食べ飲み放題で提供する。「すべての人に、美味しいイタリアンとお酒を料金のことを気にせず、思う存分楽しんでもらいたい」-- コロナ 禍を経て、心の底から顧客に喜んでもらえるお店とは何かを改めて考えた時に、たどり着いたのがこのシステムとのこと。イタリアンで人気のピザやパスタは、出来立てかどうかがおいしさに大きな影響を与える。同店では、出来立てにこだわり、圧倒的な低価格ではあるが、作り置きは一切せず、オーダーが入ってから一品ずつ丁寧に熟練のシェフが調理を行うことにこだわって運営している。なお、「THANK YOU 2000」の新規オープンにともない、7月31日までの期間限定でインフルエンサーへの特別企画を用意する。SNS(TikTok、Instagram、youtubeのいずれか1つ以上)フォロワー数が3000人以上の人で後日、同店に関する投稿を行ってもらえる人を対象に、当日の会計を無料にする(1グループ最大4人まで)。