ロッジ丸ごと貸し切りがお得！　長野県白馬の人気の宿泊施設でキャンペーン

「ゲストハウスジャパン白馬」を手頃な価格でまるごと貸切で宿泊できる平日限定キャンペーン

室内イメージ

The Guest House Japanは4月~7月の平日、「ゲストハウスジャパン白馬」(長野県北安曇郡)を丸ごと手軽な価格で貸切り宿泊できる「Back to the Nature(バック トゥー ザ ネイチャー)」キャンペーンを実施する。同キャンペーンは、新型 コロナ 禍の長期化によって自然と触れ合うことが少なくなってしまった人に、“ロッジを貸切り宿泊”という新たなコンセプトで、安心して自然と触れ合える機会を提供すべく実施される。同社のウェブページから予約することで、平日なら6名まで1泊3万8000円、6名以上なら1名ごとに追加 600 0円での宿泊が可能で(ゴールデンウィーク中や土曜日は料金が異なる)、2連泊以上が対象になる。ロッジでは 無線LAN が使用できるので、法人によるワーケーション利用にも適しており、最大16名までの宿泊に対応している。さらに、10連泊以上の長期滞在なら、25%以上の割引が適用される。ほかにも、コイン 洗濯機 や乾燥機が用意されており、シャワーは24時間使用可能。なお、スタッフは基本的に常駐しないため、サービスの提供などは行われない。