ロッテリア、最大30％オフのバーガーパック テイクアウトが対象
販売戦略
2021/12/24 21:30
ロッテリアは12月30日～2022年1月10日の期間、「30％OFF バーガーパック」を全国のロッテリアで販売する。
30％OFF バーガーパックでは、2人前用の「30％OFF バーガーパックA（絶品・エビパック）」が通常価格1474円のところ1023円で、3人前用の「30％OFF バーガーパックB（絶品・エビ・てりやきパック）」が通常価格2156円のところ1507円で、それぞれ提供される。
30％OFF バーガーパックA（絶品・エビパック）は、「絶品チーズバーガー」「エビバーガー」と、「フレンチフライポテト S」×2個、「チキンからあげっと（3本入り）」×2個のパック。
30％OFF バーガーパックB（絶品・エビ・てりやきパック）には、「絶品チーズバーガー」「エビバーガー」「てりやきバーガー」と、「フレンチフライポテト S」×3個、「チキンからあげっと（3本入り）」×3個が含まれている。
30％OFF バーガーパックでは、2人前用の「30％OFF バーガーパックA（絶品・エビパック）」が通常価格1474円のところ1023円で、3人前用の「30％OFF バーガーパックB（絶品・エビ・てりやきパック）」が通常価格2156円のところ1507円で、それぞれ提供される。
30％OFF バーガーパックA（絶品・エビパック）は、「絶品チーズバーガー」「エビバーガー」と、「フレンチフライポテト S」×2個、「チキンからあげっと（3本入り）」×2個のパック。
30％OFF バーガーパックB（絶品・エビ・てりやきパック）には、「絶品チーズバーガー」「エビバーガー」「てりやきバーガー」と、「フレンチフライポテト S」×3個、「チキンからあげっと（3本入り）」×3個が含まれている。