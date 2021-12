niko and ...　日本の伝統文化×現代文化「ネオJAPAN」12月22日より開催！

「ネオJAPAN」販売商品の一部 (上から)フウスイダルマコザラ、

オメデタオチョコダルマ、ビンフタコースター2P、メデタハシオキ

「ネオJAPAN」開催イメージ

アダストリアは12月22日から、同社が展開する「niko and ...(ニコアンド)」による、日本の伝統文化×現代文化を表現した「ネオJ A PAN」を、公式オンラインショップ「.st(ドットエスティ)」と、一部の大型店舗にて開催する。同イベントでは、新年の縁起物である「だるま」や「盆栽」、2022年の干支「寅」を、「niko and ...」の視点で ユニー クにアイテム展開し、現代の日本らしさを独自に演出した「ネオJAPAN」として表現していく。浮世絵イラストレーターのnaga氏が描き下ろしたキービジュアルに基づく世界観を味わえる関連雑貨も用意するほか、一部店舗ではイラストをプリントしたシルクスクリーン体験のワークショップ開催も予定している。さらに、niko and ...TOKYO店限定で、新年らしい商品を詰め込んだ、2mを超える特大ガチャを設置する。おもな商品としては、フウスイダルマコザラ(ホワイト、レッド、イエロー、660円)、オメデタオチョコダルマ(ホワイト、レッド、イエロー、550円)、ビンフタコースター2P(440円)、メデタハシオキ(660円)などを用意している。