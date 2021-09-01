ビューカードアプリ、独自の「カード型Suica残高確認機能」も実装

ビューカードは、JR東日本のクレジットカード「ビューカード」会員向けスマートフォンアプリ「ビューカードアプリ」の提供を開始した。
クレジットカードの利用明細・利用可能額の確認やキャンペーン応募といった一般的な機能に加え、アプリの利用条件に応じてスタンプがたまる「ビューカードスタンプラリー」、ビューカードに紐づくJRE POINTのポイント数（通常・期間限定）と有効期限の表示、カード型Suicaにチャージ可能な駅のATM「VIEW ALTTE（ビューアルッテ）」の検索機能などを搭載する。
また、ビューカード独自の機能として、スマートフォンをSuica機能付きビューカードなどにかざして交通系ICカード残額を確認できる「カード型Suica残高確認機能」を搭載する。なお、VIEW's NET ID・パスワードで初回ログインし、複数のビューカードを保有する場合はタップ一つでカード切り替え機能可能。次回以降、ログイン方法は、生体認証（顔認証・指紋認証）も設定できる。
ビューカードは、事前に設定すると、モバイルSuicaやカード型Suicaにオートチャージが可能。ビューカードアプリとカード型Suicaを組み合わせると、駅のチャージ機を一切利用せずにチャージから残高確認まで可能だ。
クレジットカードの利用明細・利用可能額の確認やキャンペーン応募といった一般的な機能に加え、アプリの利用条件に応じてスタンプがたまる「ビューカードスタンプラリー」、ビューカードに紐づくJRE POINTのポイント数（通常・期間限定）と有効期限の表示、カード型Suicaにチャージ可能な駅のATM「VIEW ALTTE（ビューアルッテ）」の検索機能などを搭載する。
また、ビューカード独自の機能として、スマートフォンをSuica機能付きビューカードなどにかざして交通系ICカード残額を確認できる「カード型Suica残高確認機能」を搭載する。なお、VIEW's NET ID・パスワードで初回ログインし、複数のビューカードを保有する場合はタップ一つでカード切り替え機能可能。次回以降、ログイン方法は、生体認証（顔認証・指紋認証）も設定できる。
ビューカードは、事前に設定すると、モバイルSuicaやカード型Suicaにオートチャージが可能。ビューカードアプリとカード型Suicaを組み合わせると、駅のチャージ機を一切利用せずにチャージから残高確認まで可能だ。