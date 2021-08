コカ・コーラ「Coke ON Pay」でApple Pay対応、期間限定でもう1本もらえるキャンペーン

おトクな2週間でApple Payを始めよう!Apple Payで1本買うともう1本もらえるキャンペーン

8月25日からはApp Clip対応で「Coke ON」アプリなしでも

Apple Payによる決済や「Coke ON」スタンプの獲得が可能に

日本コカ・コーラは8月11日に、コカ・コーラ公式アプリ「Coke ON」の キャッシュレス 決済 機能「Coke ON Pay」の、キャッシュレス決済サービス「 Apple Pay」への対応を開始した。あわせて、8月16日~29日23時59分の間にCoke ON Pay対応自動販売機において、100円以上のコカ・コーラ製品を A pple Payで購入した人を対象にした「おトクな2週間でApple Payを始めよう!Apple Payで1本買うともう1本もらえるキャンペーン」を実施している。「おトクな2週間でApple Payを始めよう!Apple Payで1本買うともう1本もらえるキャンペーン」では、Coke ON Pay対応自動販売機で100円以上のコカ・コーラ製品をApple Payで購入した人に、毎週1本購入につきコカ・コーラ製品1本と無料で交換できる「Coke ONドリンクチケット」を1枚プレゼントする。さらに、8月25日にはApp Clipへの対応も開始し、「Coke ON」アプリをインストールしていない人でも、 iPhone を使ってApple Payによる自動販売機での決済や、1本購入につき「Coke ON」スタンプ1個の獲得を可能にしていく。App Clipは、自動販売機に貼り付けられているApp ClipコードをiPhoneの カメラ で読み取るか、iPhone本体をかざすことで利用でき、全国38万台の「Coke ON」対応自動販売機で順次使えるようになる。