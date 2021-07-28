期間限定で30％OFF！ 超軽量・超コンパクトな8000mAhモバイルバッテリー
販売戦略
2021/07/28 10:00
CIOは、バッテリ容量8000mAhのモバイルバッテリ「SMARTCOBY Lite」（smcl8000）を30％オフで購入可能な特別セールを、Amazon.co.jpなど各主要ECサイトにて、8月2日23時59分まで実施している。
「SMARTCOBY Lite」は、同社のモバイルバッテリ「SMARTCOBY8000」の軽さ、薄さ、多機能さはそのままに、リーズナブルな価格を実現しており、超軽量・極小サイズなのでちょっとした外出や普段使いに適している。
出力端子は、USB Type-C×1基、USB Type-A×1基で、サイズは幅65×高さ13×奥行き90mmで、重さは約130g。カラーは、ホワイト、ブラックの2色。価格はオープンで、実勢価格は2728円前後。
同セールでは、クーポンコード「SMCBlite2107」を利用することで、「SMARTCOBY Lite」を1910円で購入できる。
「SMARTCOBY Lite」は、同社のモバイルバッテリ「SMARTCOBY8000」の軽さ、薄さ、多機能さはそのままに、リーズナブルな価格を実現しており、超軽量・極小サイズなのでちょっとした外出や普段使いに適している。
出力端子は、USB Type-C×1基、USB Type-A×1基で、サイズは幅65×高さ13×奥行き90mmで、重さは約130g。カラーは、ホワイト、ブラックの2色。価格はオープンで、実勢価格は2728円前後。
同セールでは、クーポンコード「SMCBlite2107」を利用することで、「SMARTCOBY Lite」を1910円で購入できる。
関連記事
外部リンク
- CIO＝https://connectinternationalone.co.jp/
- 「SMARTCOBY Lite」＝https://connectinternationalone.co.jp/product/smcl8000
- 「SMARTCOBY Lite」販売ページ（Amazon.co.jp）＝https://www.amazon.co.jp/dp/B08MD8658Y
- 「SMARTCOBY Lite」販売ページ（楽天市場）＝https://item.rakuten.co.jp/machinoomise/smcl8000/
- 「SMARTCOBY Lite」販売ページ（Yahoo! ショッピング）＝https://store.shopping.yahoo.co.jp/shops-of-the-town/smcl8000.html