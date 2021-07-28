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期間限定で30％OFF！　超軽量・超コンパクトな8000mAhモバイルバッテリー

販売戦略

2021/07/28 10:00

　CIOは、バッテリ容量8000mAhのモバイルバッテリ「SMARTCOBY Lite」（smcl8000）を30％オフで購入可能な特別セールを、Amazon.co.jpなど各主要ECサイトにて、8月2日23時59分まで実施している。

SMARTCOBY Lite

　「SMARTCOBY Lite」は、同社のモバイルバッテリ「SMARTCOBY8000」の軽さ、薄さ、多機能さはそのままに、リーズナブルな価格を実現しており、超軽量・極小サイズなのでちょっとした外出や普段使いに適している。

　出力端子は、USB Type-C×1基、USB Type-A×1基で、サイズは幅65×高さ13×奥行き90mmで、重さは約130g。カラーは、ホワイト、ブラックの2色。価格はオープンで、実勢価格は2728円前後。

　同セールでは、クーポンコード「SMCBlite2107」を利用することで、「SMARTCOBY Lite」を1910円で購入できる。

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