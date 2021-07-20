シン・エヴァが日本で配信決定！ Prime Videoで8月13日から
販売戦略
2021/07/20 12:15
Amazonは8月13日にプライム会員向けの動画配信サービス「Amazon Prime Video」で「シン・エヴァンゲリオン劇場版」を独占配信する。
「シン・エヴァンゲリオン劇場版」は不朽の名作SFアニメ「新世紀エヴァンゲリオン」の完結作として、2021年3月8日に公開。興行収入100億円を超える大ヒットを記録し、7月21日に劇場での上映を終了する（一部の劇場では上映を継続）。
Amazon Prime Videoでの配信は当初、日本を除く世界240の国・地域と発表されていたが、劇場公開の終了が迫ったタイミングでこれに日本が加わった形だ。
「シン・エヴァンゲリオン劇場版」は不朽の名作SFアニメ「新世紀エヴァンゲリオン」の完結作として、2021年3月8日に公開。興行収入100億円を超える大ヒットを記録し、7月21日に劇場での上映を終了する（一部の劇場では上映を継続）。
Amazon Prime Videoでの配信は当初、日本を除く世界240の国・地域と発表されていたが、劇場公開の終了が迫ったタイミングでこれに日本が加わった形だ。