AmazonプライムデーでAnker製品が最大50％OFF！ 2021年最安値の製品も
販売戦略
2021/06/21 18:00
アンカー・ジャパンは、6月21日～22日までの48時間にわたってAmazonで開催されている「プライムデー」で、Ankerグループの製品を最大50％OFFで販売している。
ラインアップは、リモートワークを快適＆スマートにするアイテムやおうち時間を充実させるデバイスを中心に計170製品以上。映像体験を豊かにするAndroid TV搭載モバイルプロジェクター「Nebula Capsule II」（セール特価：4万7840円/20％OFF）や、吸引と水拭きの両方に対応＆リアルタイムマッピング機能搭載のロボット掃除機「Eufy RoboVac L70 Hybrid」（3万8360円/30％OFF）、リモートワークに最適な会議用スピーカー「Anker PowerConf」（8490円/35％OFF）などを揃えた。
このほか、ウルトラノイズキャンセリングを搭載した人気の完全ワイヤレスイヤホン「Soundcore Liberty Air 2 Pro」（9980円/23％OFF）や、21万6000mAh（778Wh）の超大容量バッテリで最大11台の機器を同時充電・給電でき、キャンプ等のアウトドアレジャーや防災グッズとして活躍するポータブル電源「Anker PowerHouse ll 800」（5万9800円/20％OFF）、USB充電器とモバイルバッテリの1台2役をこなす「Anker PowerCore Fusion 10000」（3593円/25％OFF）も登場する予定だ。
50％OFFになるのは、iPhone用ライト「Anker iPhone LED Flash」（ブラック）で、セール特価は1497円だ。
ラインアップは、リモートワークを快適＆スマートにするアイテムやおうち時間を充実させるデバイスを中心に計170製品以上。映像体験を豊かにするAndroid TV搭載モバイルプロジェクター「Nebula Capsule II」（セール特価：4万7840円/20％OFF）や、吸引と水拭きの両方に対応＆リアルタイムマッピング機能搭載のロボット掃除機「Eufy RoboVac L70 Hybrid」（3万8360円/30％OFF）、リモートワークに最適な会議用スピーカー「Anker PowerConf」（8490円/35％OFF）などを揃えた。
このほか、ウルトラノイズキャンセリングを搭載した人気の完全ワイヤレスイヤホン「Soundcore Liberty Air 2 Pro」（9980円/23％OFF）や、21万6000mAh（778Wh）の超大容量バッテリで最大11台の機器を同時充電・給電でき、キャンプ等のアウトドアレジャーや防災グッズとして活躍するポータブル電源「Anker PowerHouse ll 800」（5万9800円/20％OFF）、USB充電器とモバイルバッテリの1台2役をこなす「Anker PowerCore Fusion 10000」（3593円/25％OFF）も登場する予定だ。
50％OFFになるのは、iPhone用ライト「Anker iPhone LED Flash」（ブラック）で、セール特価は1497円だ。