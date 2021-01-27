  • ホーム
  • 業界動向
  • 50％還元・期間中合計1万ポイント戻る！　「習志野市でキャッシュレス生活」キャンペーン

50％還元・期間中合計1万ポイント戻る！　「習志野市でキャッシュレス生活」キャンペーン

販売戦略

2021/01/27 07:00

　千葉県北西部に位置する習志野市は、NTTドコモとのキャッシュレス推進に関する連携協定に基づき、市内の対象店舗でドコモのスマートフォン（スマホ）決済サービス「d払い」で支払うと、dポイントで最大1万円相当還元する「衝撃の50％還元!!使って安心♪習志野市でキャッシュレス生活」キャンペーンを開催する。キャンペーン期間は2月1日0時～3月31日23時59分。

衝撃の50％還元!!使って安心♪習志野市でキャッシュレス生活キャンペーン

　習志野市が指定するキャンペーン対象のd払い加盟店で、d払いアプリで決済すると、通常進呈するポイントに加え、1決済あたり2000ポイント、期間中合計1万ポイントを上限に、決済金額（dポイント、クーポン支払い分を除く）の50％を、dポイント（期間・用途限定）で進呈する。
 
キャンペーン概要

　キャンペーン対象店舗、対象店舗確認方法は2月1日に公開予定。なお、金券類似物、調剤など一部の商品・サービスは対象外。また、キャンペーン終了日前でも、ポイント還元総額が予算上限に達した場合は、キャンペーン終了となる。
 
ナラシド♪×ポインコのキャンペーン限定マスキングテープ。
キャンペーン対象店舗は2月1日公開

　さらに、キャンペーン対象店舗で、d払いで合計税込1000円以上を購入した学生・18歳未満の人（本人・同伴者）には、キャンペーン限定の「ナラシド♪×ポインココラボのオリジナルマスキングテープ」を各店先着100人にプレゼントする。

関連記事

外部リンク

オススメの記事

 
 