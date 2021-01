【今週のキャッシュレスニュースまとめ】ユニクロもスマホ決済参入！　PayPayやau PAYはお得なキャンペーン攻勢

PayPayはユニクロで最大10%還元を発表

1月19日に ユニクロ が自社の会員向けアプリ「ユニクロアプリ」に キャッシュレス 決済 サービス「UNIQLO Pay」を追加した。事前に銀行口座またはクレジットカードの登録をしておけば、全国のユニクロ店舗で会員証QRコードを読み取るだけで決済できるようになる。久しぶりの大型プレイヤーの参戦で、さらにスマホ決済業界は盛り上がりそうだ。そんなユニクロとコラボしたキャンペーンを2月15日に開始するのがPayPay。対象者は「Yahoo!プレミアム会員」もしくは ソフトバンク ワイモバイル のスマホユーザーと限定的だが、最大10%還元のキャンペーンとなっている。付与上限は1回5000円相当で、期間中では1万円相当。ユニクロオンラインストアは対象外となる。このところ、PayPayは特定企業とのコラボが多い。現在実施中のものだとタリーズで、抽選によって 決済 金額の最大100%が戻ってくる「ペイペイジャンボ」を開催中。くじの内訳は1等が100%、2等が10%、3等が2%還元で、還元上限は1万円/回・期間。1月31日まで行っている。また、月末には 出前館 とコラボしたペイペイジャンボも実施する。1等が100%、2等が10%、3等が2%還元。還元上限は3万円/回・期間と高く設定されているので、家族の晩餐に少し贅沢なものを注文するのもありだろう。1月29日~31日までの3日間限定なので、気になる人は忘れないようにしよう。 A Yは「たぬきの大恩返しキャンペーン」として、1月はケンタッキー・フライドチキンとスーパーマーケットで20%還元を実施中。還元上限はケンタッキーが1au IDあたり500ポイント/回、1500ポイント/期間、スーパーが1au IDあたり500ポイント/回、3000ポイント/月。期間はケンタッキーが1月31日まで、スーパーが3月22日まで。コンビニでお得なのが ローソン だ。「ローソンで!! au PAYでお買い物するとPontaポイント誰でも毎日3%還元」を1月31日まで開催しており、その名の通り、毎日の買い物をちょこっとお得にしてくれる。auポイントプログラムや三太郎の日などで還元率が上がるので、買い物前には自分のステータスや日付を確認して、還元率を確かめるとよいだろう。d払いは現在多岐にわたるキャンペーンを展開中。まず「はじめてのd払い!今ならお久しぶりも!+50%還元キャンペーン」。エントリーして利用すると通常付与するポイントに加え、期間中合計1000ポイントを上限に、決済金額(dポイント、クーポン支払分を除く)の50%を、dポイント(期間・用途限定)で進呈する。対象となるのは、20年7~12月の半年間にd払いを一度も利用していないユーザー。期間は3月31日までだ。また、 ファミリーマート 限定のキャンペーンも2月1日まで開催中。dポイントカードを提示してd払いで決済すると、初めて利用する人は20%、これまでに利用したことのある人は10%還元される。還元上限は500ポイント/回、1000ポイント/期間。手軽に使えるものでは、2月28日まで実施する「Coke ON Pay d払いで+30%戻ってくるキャンペーン」もおすすめ。Coke ON Payの支払設定にd払いを登録した上で、Coke ON Pay対応自動販売機で「Coke ON Payアプリ」からコカ・コーラ製品を購入すると、通常付与するポイントに加え、期間中500ポイントを上限に決済金額の30%相当のdポイント(期間・用途限定)を進呈する。最後に注目したいのがファミリーマートの公式アプリ「ファミペイ」内の決済機能「FamiPay」のキャンペーンだ。1月19日から「半額戻ってくるキャンペーン」というお得な企画を展開している。カテゴリーごとにお得になる期間が設定されており、ファミリーマートが1月19日~2月1日、ドラッグストアが1月19日~1月25日、飲食店が1月26日~2月1日、 家電量販店 が2月2日~8日となっている。期間中の還元上限額は、ファミリーマートが500円相当、ドラッグストアが1000円相当、飲食店が1500円相当、家電量販店が3000円相当。FamiPayは昨年10月からファミマ以外の店舗でも利用可能になり、徐々に使えるお店が広がっている。これを機にスマホにファミペイをダウンロードするのもありだろう。( BCN ・大蔵大輔)