今後「Go To Eatキャンペーン」を利用したいと思いますか

「Go To Eatキャンペーン」でお得感を感じますか

「Go To Eatキャンペーン」を利用しましたか

(「利用した」「利用予定」との回答者への質問)オンラインでの飲食予約と食事券のどちらを利用(予定)しましたか

(「利用していない」という回答者は「利用していない」を選択)

消費者参加型 覆面調査・ミステリーショッパーサービス「ファンくる」を運営するROIは、「ファンくる」会員に対して「Go To Eatキャンペーンについての意識調査」(有効回答数929人)をキャンペーン開始から約2週間後の10月16日に実施した。調査によれば、95%が「Go To Eatキャンペーンを利用したい」という。また、Go To Eatキャンペーンについて、72%が「お得感を感じている」とのことだ。Go To Eatキャンペーンを利用したかどうかについて尋ねたところ、60%がGo To Eatキャンペーンをすでに利用もしくは利用予定という。「利用した」「利用予定」と回答した中で、利用したのはオンラインでの飲食予約か食事券かを聞いたところ、オンラインでの飲食予約が半数以上、食事券利用が約4%。ただ、60代以上ではオンライン予約が31%、食事券利用が13%とのことだ。