アルペンは、これまで全国のスポーツデポ、アルペン、オンラインストアで販売していたスポーツライフスタイルブランド「TIGORA(ティゴラ)」をリニューアルし、初の直営店「TIGORA by SPORTS DEPO」をららぽーと立川立飛に9月18日にオープンした。10月初旬には、“新生活様式”での新しいショッピングの楽しみ方としてバーチャルストアをオープンする予定。また、オープンと同時に、「TIGORA」2020秋冬コレクションを順次販売する。TIGORAのリニューアルでは、「AFFORDABLE SPORTS LIFESTYLE WEAR」のコンセプトのもと、高機能でありながらシンプルなデザイン、求めやすい価格帯を実現したブランドとしてさらに進化し再出発する。「SMART(スマート)」と「ULTIMATE(アルティメイト)」「TIGORA/BEAMS DESIGN(ティゴラ/ビームスデザイン)」の3シリーズを展開する。そして今回、TIGORAの初の直営店TIGORA by SPORTS DEPOをららぽーと立川立飛にオープンした。さらに、10月初旬には“新生活様式”に合わせた新しいショッピングの楽しみ方として、リアル店舗を完全に再現したバーチャル店舗もオープンする。両店舗では、AR拡張現実の技術を使ったTIGORA/BEAMS DESIGNアンバサダーであるモデルの加治ひとみさんと三浦理志さんの等身大AR体験が可能。二人の着こなしからスタイリングを楽しむことができる。今後、リアルとバーチャルの2種類の店舗を通じてTIGORAブランドを最大限に堪能できるさまざまなコンテンツを展開していく。TIGORA by SPORTS DEPOららぽーと立川立飛店は、アパレルウェアや小物を中心に、日常からスポーツシーンまで活用できるさまざまなアイテムをそろえている。また、今回大型ショッピングセンター内で展開することにより、スポーツを楽しむ人だけでなく、幅広い人々に日常でも使えるライフスタイルアパレルを提供できる場としている。立川立飛店の店舗を完全再現したバーチャル店舗では、24時間365日、時間や場所に縛られることなく、インターネットに接続できればいつでも自由に店内を回ることができ、気に入った商品をその場でECサイトから購入することが可能。購入商品を実店舗で受け取ることができるため、配送を待たずに買い物ができる。さらに、バーチャル店舗ならではの独自コンテンツも展開していく予定。店舗オープンと同時に順次販売する20年秋冬コレクションでは、AFFORDABLE SPORTS LIFESTYLE WEARのコンセプトのもと、「スポーツをもっと身近に。」をテーマにし、高機能であらゆるシーンに合わせやすいシンプルなデザインを取り入れた求めやすい価格のラインアップを展開する。ULTIMATEは、TIGORAの機能性をふんだんに盛り込み、スポーツ、アウトドアシーンでも活用できる高い機能性を実現した商品をそろえている。秋冬コレクションでは、暖かい空気をため込む中空糸を使用し高保温性を保ちながらも圧倒的な薄さと軽さを実現しているDELITE(デライト)素材を使用したロングジャケットやステンカラーコートを展開。通常のポリエステル中綿と比較し、目付が約3割軽く、厚みが約3倍、保温性が約1.5倍、通気性が約2.5倍と、どの項目でも高い機能性をもっている。メンズステンカラーコート(Lサイズ)に関しては、わずか540gという軽さを実現。また、SMARTでも採用しているアルミ蓄熱機能によるコートのほか、高いストレッチ性や軽量化を実現したパンツやワンピースも展開する。SMARTは、機能性を持ちながらも、日常着として着やすいデザインで、価格帯も抑えたアイテムをそろえている。秋冬コレクションでは、特殊な編み方による段ボールのような3層構造にすることで高い保温性を実現したダンボールスエット素材のトップスやパンツ、ワンピースを展開する。同等の厚さの商品と比較すると、約10%の軽量化にも成功している。そのほか、身体から出る遠赤外線または熱を反射することで服の中の保温性を高めるアルミ蓄熱機能を採用したジャケットなど、さまざまな品ぞろえを展開する。また、19年の発売当初から好評の、高い伸縮性をもつSOLOTEXを採用した「SMART PANTS(スマートパンツ)」のラインアップをさらに拡大。このコレクションからクライミング仕様(メンズ)やスキニーシルエット(レディス)のストレッチパンツを追加する。TIGORA/BEAMS DESIGNは、機能性をもちながらもスポーツや日常シーンなどのさまざまなシーンに合わせやすいBEAMS DESIGNらしいスタイリッシュな商品を揃えている。秋冬コレクションでは、日常生活レベルの撥水機能や高度な防風機能ももっており、真冬であっても、アウトドアを含めたさまざまなシーンで使える撥水防風機能ダウンジャケットやストレッチ性が高く機能的なストレッチシャツワンピース、ドライサーマルマキシワンピースなども展開する。