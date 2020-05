Coke ON Pay対応自動販売機

Coke ONアプリ内の予告

キャンペーン対象の決済サービスとCoke ON Payを利用した支払い方法

日本コカ・コーラが展開するCoke ON Pay対応自動販売機(自販機)は、現在全国35万台あるという。設置場所は公式アプリから簡単に確認でき、ちゃんと調べると、自宅近くに何箇所かあった。5月18日から、「Coke ON Payでコカ・コーラ社製品を買うとおトクな4週間」キャンペーンの一環として、Coke ON Payに対象の決済サービス(クレジットカード・スマートフォン決済サービス)を登録したCoke ONアプリとCoke ON Pay対応自販機をつなぎ、コカ・コーラ社製品を購入した全員に、利用1回につき、Coke ONドリンクチケットやCoke ONスタンプが当たる「2回に1回当たる」くじキャンペーンがスタートする。メインの「おトクな4週間」キャンペーンは、残念ながら新規登録のみ。PayPayまたはau PAYをキャンペーン期間中に初めて登録(au PAYは5月14日~17日の登録も対象)し、月曜日から日曜日までの1週間に、100円以上のコカ・コーラ社製品を購入すると100円相当のPayPayボーナスまたはPontaポイントがもらえる。つまり毎週100円、4週間で合計400円相当が戻ってくる。「2回に1回当たる」くじキャンペーンだけでも、大当たりだとドリンクが1本無料になる大盤振る舞い。記者が試したところ、Coke ONアプリをダウンロードした状態から、そのスマホで利用している「au PAY」のCoke ON Payへの登録まで10分ほどかかった。始める気になればすぐに完了するが、少し面倒な感じは否めないので、PayPayを新規登録して支払いたい人以外は、キャンペーン開始前に設定しておこう。「Coke ON Payでコカ・コーラ社製品を買うとおトクな4週間」のキャンペーン期間は5月18日0時~6月14日23時59分。(BCN・嵯峨野 芙美)