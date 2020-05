対応開始後の5月18日から「Coke ON Payでコカ・コーラ社製品を買うとおトクな4週間」キャンペーンがスタート

KDDIが提供するスマートフォン(スマホ)決済サービス「au PAY」は、2020年5月14日から、日本コカ・コーラが運営する公式アプリ「Coke ON(コークオン)」に対応し、全国のCoke ON Pay対応自動販売機で利用可能になる。au PAYの対応を記念し、日本コカ・コーラは、Coke ONのキャッシュレス決済機能「Coke ON Pay」に5月14日以降にau PAYを登録し、100円以上のコカ・コーラ社製品をCoke ON Pay対応自販機で購入すると、もれなく全員に毎週100円相当のPontaポイントをプレゼントする「Coke ON Payでコカ・コーラ社製品を買うとおトクな4週間」キャンペーンを5月18日から実施する。Coke ON Payに登録したau PAYなどでコカ・コーラ社製品を購入した全員に、Coke ONスタンプやCoke ONドリンクチケットが当たる、「2回に1回当たる」くじキャンペーンも同時開催する。なお、「おトクな4週間」は5月18日以降にCoke ON PayにPayPayを新規登録した場合、「2回に1回当たる」は他のキャッシュレス決済サービスも対象。2つのキャンペーンとも実施期間は5月18日~6月14日。公式アプリCoke ONは、対応自販機と接続してドリンクを購入するなどして、アプリ内でスタンプを15個ためると、1本分のドリンクチケットを獲得できるお得なアプリ。Coke ON対応自販機は全国35万台に拡大している。