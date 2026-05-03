ahamoのキャンペーンを全解説！乗り換えで最大いくらお得？プラン別に徹底検証【2026年5月最新版】

ahamoのキャンペーン一覧を全解説しています。20,000ポイントもらえるキャンペーン・乗り換え・新規・紹介の場合の情報も徹底調査し、利用する際の注意点・申し込む際に必要なもの・事前準備などについても詳しく解説しています。ahamoを検討している方はキャンペーンを利用する際の参考にしてください。

ahamoのキャンペーン全解説！乗り換えで最大いくらお得？プラン別に徹底検証



公開日: 2026年5月3日

更新日: 2026年5月3日

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「ahamo(アハモ)のキャンペーンが知りたい！乗り換え時で最大いくらお得になるの？紹介・新規の場合はどうなる？」

「ahamoはキャンペーンがたくさんあるけどどれがお得なの？」

ahamo(アハモ)は、月額2,970円(税込)で30GBの大容量データと5分以内の国内通話無料がセットになっており、ドコモの高速・安定回線を利用できる話題の格安SIMです。

そんなahamoでは、dポイントがもらえる・スマホ機種代金・各種コンテンツが割引になるなどの非常に多くのキャンペーンが実施中です。

様々なキャンペーンがあるため、ahamoのどのキャンペーンが自分に合っているか情報収集するのは、なかなか億劫に感じてしまうものです。

開催中のキャンペーンがすぐに分かれば嬉しいですよね。

ahamoのキャンペーンを利用しようとしている方の中には、詳細・条件を知りたいという方がほとんどではないでしょうか。

結論、ahamoでは、乗り換えで20,000ポイントもらえる上に、紹介・新規の場合も非常にお得なキャンペーンがあるためぜひ活用しましょう。

数あるキャンペーンの中でも、乗り換えの方は、20,000ポイントがもらえるキャンペーンがピッタリです。

ahamoへのお乗り換えで

dポイントプレゼントキャンペーン ahamoへの乗り換えで

dポイント合計20,000ポイント

プレゼント

新規の方も利用できるお得なキャンペーンの中で、一押しは紹介キャンペーンになります。

当記事では、ahamoのキャンペーンを全解説して、乗り換え・紹介・新規の場合のお得な情報もあわせて紹介します。

ahamoのキャンペーンを詳しく知りたい方は、ぜひチェックしてみてください。

当記事では、BCN＋Rが以下の内容を解説します。

ahamo(アハモ)のキャンペーン一覧！乗り換え時20,000ポイント以上付与など新規・紹介の方も必見の特典を多数解説

ここでは、ahamo(アハモ)のキャンペーンを全解説していきます。

2026年5月現在利用できるahamoのキャンペーンは以下の通りです。

ahamoへのお乗り換えでdポイントプレゼントキャンペーン 最大合計20,000ポイント付与

ahamo(アハモ)で最もお得なキャンペーンで、他社からスマホそのままでahamoに乗り換えるだけでdポイント(期間・用途限定)合計20,000ポイントがもらえます。

以前は10,000ポイントでしたが、現在は20,000ポイントもらえるとなっているキャンペーンで非常にお得です。

キャンペーン名 ahamoへのお乗り換えでdポイントプレゼントキャンペーン キャンペーン

内容 dポイント合計20,000ポイント付与 期間 終了日未定 必須条件 ①スマホそのまま他社から乗り換え（MNP）

②ahamo開通日の前月か当月（キャンペーン期間内）に

エントリー

※ahamo申込時のdアカウント使用する

③エントリー後、

他の重複不可なキャンペーンにエントリーした場合に

その条件を満たさないこと

①～③すべてを満たすこと 適用時期 進呈条件を満たした月の翌々月10日までに順次進呈 注意事項 乗り換えにはdアカウントが必要

乗り換え時に端末は購入しない

エントリーした翌月末までに手続きをする

ポイントはdポイントでもらうことができ、他のポイントにはならないことに注意です。

キャンペーンの適用条件は以下になります。

キャンペーンの適用条件 スマホそのまま他社から乗り換え（MNP）を行う

ahamo開通日の前月か当月（キャンペーン期間内）にエントリーする (ahamo申込時のdアカウント使用)

エントリー後、他の重複不可なキャンペーンにエントリーした場合にその条件を満たさないようにする

①～③をすべて満たす

このキャンペーンは今使用しているスマホのまま他社から乗り換えることが重要です。

また、エントリーと申し込みで同じdアカウントを使う必要があります。

スマホを同時購入した場合・新規契約は対象外になるため注意が必要です。

スマホを新しく変更したい場合は、「5G welcome割」を利用しましょう。

dポイントは、条件をすべてクリアした場合、毎月4,000ポイントを5回にわたって条件をクリアした月の翌々月10日までに順次付与されます。

2026年5月に条件をクリアした場合は、2026年7月10日までに1回目の4,000ポイントが付与されるスケジュールです。

このキャンペーンは「めちゃトク祭り」のdカード PLATINUM特典とは併用可能で、合計最大40,000ポイントまでもらえる場合があります。

ahamoのキャンペーンは、限定コラボ・コンテンツがお得になるなどありますが、特別利用したいキャンペーンがない場合は乗り換えキャンペーンを推奨します。

ahamoへの乗り換えを検討している方はこのキャンペーンを利用した方が断然お得ですよ。

条件も簡単で分かりやすいため、忘れずにエントリーしてキャンペーンを利用しましょう。

ahamo対象機種をおトクに購入しよう 5G welcome割 対象機種の購入で最大58,201円OFF

新しいスマホでahamo(アハモ)を利用したいと検討している方はこちらのキャンペーンがピッタリです。

対象スマホが最大58,201円(税込)OFFになります。

最新スマホも対象になっているため、ハイスペック機種をお得に購入できますよ。

この機会にスマホを変更したい方は、ぜひチェックしてみてください。

キャンペーン名 ahamo対象機種をおトクに購入しよう 5G welcome割 キャンペーン

内容 対象機種の購入で最大58,201円OFF 期間 終了日未定 必須条件 電話番号はそのまま他社から乗り換えまたは新規でahamoを契約する 適用時期 手続き完了後の翌々月 注意事項 機種によって割引きかポイント還元かが分かれる

キャンペーンの適用条件は以下になります。

キャンペーンの適用条件 電話番号はそのまま他社から乗り換えまたは新規でahamoを契約する

スマホをキャンペーンなしで購入すると10万円を超えることも珍しくない中、この割引は非常にお得で見逃せません。

機種ごとの割引額・適用条件については、以下になります。

対象機種 特典内容 適用条件 iPhone17e(256GB) 43,802円割引 他社から乗り換え iPhone17e(512GB) 44,000円割引 iPhone 17(256GB) 43,780円割引 iPhone 17(512GB) 22,000円割引 iPhone Air 11,000円割引 iPhone 17 Pro

(256GB/512GB) 44,000円割引 iPhone 17 Pro(1TB) 11,000円割引 iPhone 17 Pro Max

(256GB/512GB) 44,000円割引 iPhone 17 Pro Max

(1TB/2TB) 11,000円割引 iPhone 16(128GB) 32,912円割引 Google Pixel 10a(128GB) 43,527円割引 Google Pixel 10a(256GB) 乗り換え：10,000ポイント

新規：10,000ポイント

※エントリー必須 乗り換え

新規 Google Pixel 10(128GB) 44,000円割引 他社から乗り換え Google Pixel 9a(128GB) 44,000円割引 AQUOS wish5 20,999円割引 AQUOS R10 44,000円割引 AQUOS R9 pro 44,000円割引 AQUOS sense9 33,550円割引 Xperia 10VII 41,360円割引 Xperia 1VII 34,749円割引 Galaxy A57 5G 43,967円割引 Galaxy S26

(256GB) 44,000円割引 Galaxy S26

(512GB) 11,000円割引 Galaxy S26+

(256GB/512GB) 11,000円割引 Galaxy S26 Ultra

(256GB/512GB/1TB) 11,000円割引 Samsung Galaxy Z Flip7(512GB) 37,246円割引 Samsung Galaxy Z Fold7(512GB/1TB) 58,201円割引 Galaxy A25 5G 12,100円割引 arrows Alpha 43,835円割引 arrows We2 12,100円割引 motorola razr 60d 乗り換え：16,500円割引

新規：15,000ポイント 乗り換え

新規・購入者22歳以下

iPhoneも対象になっているため、金額で悩んでいた方はぜひ利用してみましょう。

iPhoneだけでなく多くの機種から選べるのは魅力的ですよね。

また、ポイントの場合は、手続き完了後の翌々月に付与されます。

対象のスマホを購入するだけというシンプルなキャンペーンですので分かりにくいということもありません。

他社でスマホを契約している方は、毎月の利用料金が安いahamoに乗り換えて、高い満足度で新しいスマホを利用してみてください。

ahamo アゲちゃうWeeeek2026春の陣

見逃せない豪華賞品が当たるキャンペーンです。

キャンペーン名 アゲちゃうWeeeek2026春の陣 キャンペーン

内容 豪華賞品が抽選で当たる 期間 2026/5/1～2026/5/31 必須条件 ①ahamoに紐づいているdアカウントでキャンペーンサイトからエントリー

②2026/5/31時点でahamoを契約している 適用時期 2026年7月下旬ごろから順次当選商品を発送 注意事項 ahamoに紐づいているdアカウントが必要

2026/5/31時点で開通された状態であること

Amazonギフトカードなどが当たる期間限定のキャンペーンです。

キャンペーンの適用条件は以下になります。

キャンペーンの適用条件 ahamoに紐づいているdアカウントでキャンペーンサイトからエントリー

2026/5/31時点で「ahamo」の回線契約があり、開通した状態にする

このキャンペーンは、2026/5/31時点で「ahamo」の回線契約があり、開通した状態にすることが非常に重要です。

また、エントリーも必要になるため、キャンペーンページから行いましょう。

当たると嬉しい豪華賞品がラインナップされています。

キャンペーンで当たる賞品は以下になります。

賞品 当選人数 Amazonギフトカード

10,000円分 100名 キヤノン

デジタルカメラ

IXY 650 m (SL) 15名 カタログギフト

選べる体験ギフト

おもてなしの宿 10名

まだ契約していない方も、これからahamoに乗り換えれば問題ないため、豪華賞品を狙ってみましょう。

ahamo 大盛オプション最大3ヶ月間実質無料キャンペーン【乗り換え・新規】

ahamo(アハモ)に新規契約または乗り換え（MNP）と同時に大盛りオプションを契約する際のキャンペーンです。

通常80GB：1,980円の大盛りオプションが最大3ヶ月実質無料になります。

キャンペーン名 ahamo大盛オプション最大3ヶ月間実質無料キャンペーン キャンペーン

内容 1,980円相当のdポイントを最大3ヶ月間プレゼント 期間 終了日未定 必須条件 ahamoサイトで新規・乗り換えで契約・プラン変更

ahamo開通および大盛りオプション利用開始

ahamoを開通した当月までにエントリー 適用時期 進呈条件を満たした契約月の翌月下旬以降順次 注意事項 ・既にahamoを契約している人は対象外

・エントリーした「dアカウント」とahamo回線に登録している「dアカウント」が同一

・契約時に「大盛りオプション」を選択しない場合、対象外

1,980ポイント×3ヶ月間＝5,940ポイントもらえる仕組みです。

キャンペーンの適用条件は以下になります。

キャンペーンの適用条件 ahamoサイトで新規・乗り換えで契約・プラン変更

ahamo開通および大盛りオプション利用開始

ahamoを開通した当月までにエントリー

このキャンペーンは、「大盛オプション」に申し込んでいることが条件になっています。

また、ahamoに既に契約している方は対象外です。

こちらもエントリーした「dアカウント」とahamo回線に登録している「dアカウント」が同じである必要があります。

オプション料金が無料になるわけではなく、dポイントでの還元となる点に注意しましょう。

特典のdポイントは、ahamoアプリ内のクエストから受け取ってください。

キャンペーンのポイントの受け取り方は、以下になります。

ahamoアプリにログイン

画面下部のクエストアイコンを選択

「大盛りオプション最大3ヶ月実質無料キャンペーン」→「報酬をもらう」の順にボタンを選択して獲得

自動で受け取れるわけではないため、忘れずに獲得しておきましょう。

ahamo めちゃトク祭り 今のスマホのまま他社から乗り換え＋dCARD PLATINUM入会・利用で合計最大40,000ポイントプレゼント

今のスマホそのまま他社からahamo(アハモ)に乗り換えで合計20,000ポイント、dCARD PLATINUM入会・利用で合計20,000ポイントがもらえます。

合計最大40,000ポイントもらえるキャンペーンです。

キャンペーン名 めちゃトク祭り キャンペーン

内容 今のスマホのまま他社から乗り換え＋dCARD PLATINUM入会・利用で合計最大40,000ポイントプレゼント 期間 終了日未定 必須条件 【乗り換え（20,000ポイント）】

ahamoへのお乗り換えでdポイントプレゼントキャンペーン(SIMのみ契約キャンペーン)参照



【dカードPLATINAM入会（20,000ポイント）】

dカードPLATINAMへ申し込み

申込み月の翌々月末までに入会かつ入会月の翌々月末までにWebエントリー

dカードの「お得情報メール」を「通知する」に設定

入会の翌々月までに30万円以上の利用で10,000pt、

80万円以上の利用で20,000pt進呈 適用時期 【乗り換え（20,000ポイント）】

進呈条件を満たした月の翌々月10日までに順次進呈



【dカードPLATINAM入会（20,000ポイント）】

入会月の5ヶ月後 注意事項 【乗り換え（20,000ポイント）】

乗り換えにはdアカウントが必要

乗り換え時に端末は購入しないこと

エントリーした翌月末までに手続きをすること



【dカードPLATINAM入会（20,000ポイント）】

dカード PLATINUMを支払い設定にしたd払いや、dカード PLATINUM（iD)の利用も対象

dカード PLATINUMを支払い設定にしたd払いでのSuicaへのチャージは対象外

年会費・入会審査あり

dカードPLATINAMに入会し、80万以上購入する必要があります。

dカードPLATINAM入会キャンペーンの適用条件は以下になります。

キャンペーンの適用条件 dカードPLATINAMへ申し込み

申込み月の翌々月末までに入会かつ入会月の翌々月末までにWebエントリー

dカードの「お得情報メール」を「通知する」に設定

入会の翌々月までに30万円以上の利用で10,000ポイント、80万円以上の利用で20,000ポイント付与

乗り換えとあわせると最大40,000ポイントという非常に大きな額の還元であるため、条件を満たすことができそうな場合は積極的に利用できそうです。

旅行の予定がある・近々引っ越ししなければいけないなどの場合には有効活用できますね。

カードに入会しなくても、他社から乗り換えキャンペーンで20,000ポイントもらえるため、無理に条件を満たそうとすることは推奨できません。

一方で、dカードはスマホの水濡れ・紛失・盗難などもしもの時にあらゆるサポートをしてくれるため、信頼性があります。

dカードには「dカード」「dカード GOLD 」「dカード GOLD U」「dカード PLATINUM」があり、カードの種類によってサポートの期間・金額が異なります。

dカードを利用してポイントを貯めながらサポートを受けたい方は、ぜひチェックしてみてください。

ahamoおかえりキャンペーン dポイント合計10,000ポイントプレゼント

過去にahamo(アハモ)を利用していた方限定の特別なキャンペーンです。

キャンペーン名 ahamoおかえりキャンペーン キャンペーン

内容 dポイント合計10,000ポイントプレゼント 期間 終了日未定 必須条件 ①ahamo解約後2年経過した方

②過去、乗り換えでdポイントプレゼントキャンペーンに参加した方

③端末購入せずに乗り換え（MNP）

④ahamoを開通

⑤ahamoを申し込む際に使用するdアカウントでahamo開通月の前月か当月に、キャンペーンサイトからエントリー 適用時期 条件を満たした月の翌々月10日までに順次進呈 注意事項 端末を購入した場合は対象外

ahamo紹介キャンペーンや

その他の乗り換えキャンペーンとの

併用不可

キャンペーンの適用条件は以下になります。

キャンペーンの適用条件 ahamo解約後2年経過した方

過去に、乗り換えでdポイントプレゼントキャンペーンに参加した方

端末購入せずに乗り換え（MNP）

ahamoを開通

ahamoを申し込む際に使用するdアカウントでahamo開通月の前月か当月に、キャンペーンサイトからエントリー

キャンペーンの特典は、条件をクリアした月の翌月末から最大5ヶ月間にわたって毎月2,000ポイントずつ進呈されます。

ただし、過去に「ahamoへのお乗り換えでdポイントプレゼントキャンペーン」に参加してない方はおかえりキャンペーンの対象外です。

その場合は、現在開催されている「ahamoへのお乗り換えでdポイントプレゼントキャンペーン」が適用され、20,000ポイントを受け取れます。

再契約の場合は、もらえるdポイントが半分に減りますが、2回目でも10,000ポイントがもらえるのは非常にお得なキャンペーンといえるでしょう。

ahamo紹介キャンペーン最大13,000ポイントプレゼント【乗り換え・新規】

ahamo(アハモ)を紹介する方・紹介される方どちらも特典がもらえるキャンペーンです。

キャンペーン名 ahamo紹介キャンペーン キャンペーン

内容 最大13,000ポイントプレゼント 期間 終了日未定 必須条件 ＜紹介する方＞

キャンペーンサイトより「紹介用URL」を発行

＜紹介される方＞

「紹介用URL」からエントリー

エントリーした翌月末までに

端末を購入せずにahamoを契約・開通 適用時期 条件を満たした月の翌々月以降

（毎月10までに順次進呈） 注意事項 紹介される方は、「他社からahamoへのお乗り換えキャンペーン」との重複応募不可

他のキャンペーンのエントリーが最新かつ有効となった場合は両者ともに特典進呈の対象外

キャンペーンの適用条件は以下になります。

紹介される方のキャンペーンの適用条件 「紹介用URL」からエントリー

エントリーした翌月末までに

端末を購入せずにahamoを契約・開通

紹介する方は、キャンペーンサイトより「紹介用URL」を発行して紹介される方に渡してください。

紹介する方は以前は1名までだけでしたが、現在3名までに増えたため最大21,000ポイントもらえることが可能です。

紹介される方は、乗り換えで13,000ポイント・新規契約で6,000ポイントもらえます。

ポイントは、条件をすべてクリアした場合、特典のポイントは5回にわたって条件を満たした月の翌々月以降に付与されます。

新規契約でポイントがたくさんもらえるキャンペーンは乗り換えよりも少ないため、紹介できる場合は活用しましょう。

家族に紹介する場合は、1家族でもらえるポイントが多くなるため推奨できます。

周りの方も一緒に、ahamoでお得なスマホライフを過ごしましょう。

乗り換え＋ahamoサイトでiPhone16(128GB)購入でdポイントプレゼントキャンペーン

乗り換え＋ahamo(アハモ)サイトでiPhone16(128GB)購入するとdポイント10,000ポイントがもらえるキャンペーンです。

キャンペーン名 乗り換え＋ahamoサイトでiPhone16(128GB)購入でdポイントプレゼントキャンペーン キャンペーン

内容 dポイント10,000ポイント付与 期間 2026/5/31～2026/6/30 必須条件 ahamoサイトで他社からahamoへの乗り換えと一緒に対象機種を購入し、ahamoを開通すること 適用時期 進呈条件を満たした月の翌月 注意事項 ポイント進呈時点でdポイントクラブ会員である方を対象

1回線につき1回限り

dアカウント1アカウントにつき1回のみまで

キャンペーンの適用条件は以下になります。

キャンペーンの適用条件 ahamoサイトで他社からahamoへの乗り換えと一緒に対象機種を購入

ahamoを開通する

話題のiPhone16が対象で、期間限定の10,000ポイントがもらえるお得なキャンペーンです。

1回線・dアカウント1アカウントにつき1契約になるため注意しましょう。

iPhone16は、日常使いから高負荷な作業まで幅広く対応できる万能機といえます。

特に、アクションボタンやカメラコントロールを搭載した高機能モデルとして人気です。

A18チップを搭載し、メモリ8GBと通常モデルとしてはスペックもかなり高くなっています。

この機会に、iPhoneを利用したいと思っていた方は、ahamoに乗り換えましょう。

「ahamo契約者限定Google Pixel 10a 256GB」購入キャンペーン

ahamo(アハモ)契約者限定でGoogle Pixel 10a 256GBを購入するとdポイント10,000ポイントがもらえるキャンペーンです。

キャンペーン名 ahamoへ「ahamo契約者限定Google Pixel 10a 256GB」購入キャンペーン キャンペーン

内容 dポイント10,000ポイント付与 期間 2026/4/7～2026/5/31 必須条件 ①キャンペーンサイトからエントリー

②ahamo回線で対象機種購入または対象機種購入と同時に新規契約・乗り換え

③機種購入時のdアカウントがahamo回線に登録しているものと同一 適用時期 6月下旬 注意事項 1回線につき1回限り

新規契約・乗り換えの場合は、申し込みに関してはドコモショップ店頭は対象外

キャンペーンの適用条件は以下になります。

キャンペーンの適用条件 キャンペーンサイトからエントリー

ahamo回線で対象機種購入または対象機種購入と同時に新規契約・乗り換え

機種購入時のdアカウントがahamo回線に登録しているものと同一

期間限定で10,000ポイントがもらえるお得なキャンペーンです。

こちらも1回線1契約になる点だけ注意しましょう。

Google Pixel 10aは、2026年4月14日に発売されたばかりで話題の最新機種です。

新規契約でもキャンペーン対象であるため、最新機種が気になっていた方はぜひ手に入れてみてください。

ahamo 爆アゲセレクション 対象コンテンツ契約で最大25％ポイント付与

ahamo(アハモ)を利用して、対象コンテンツを契約すると最大25％ポイント付与されるキャンペーンです。

キャンペーン名 爆アゲセレクション キャンペーン

内容 対象コンテンツ契約で最大25％ポイント付与 期間 終了日未定 必須条件 ①ahamoを契約

②対象サービスを契約

③dポイントクラブ会員になる 適用時期 毎月月末 注意事項 無料期間中はポイントが付与されない

日割り払いの場合はポイントも日割り

クーポンの適用条件は以下になります。

クーポンの適用条件 ahamoを契約する

対象サービスを契約する

dポイントクラブ会員になる

キャンペーン対象のコンテンツは以下になります。

サービス名 月額料金（税込） 還元率 還元ポイント／月（最大） ディズニープラス 1,140円（スタンダード） 10～20％ 277ポイント NETFLIX 890円～ 10～20％ 417ポイント Lemino 990円 10～20％ 180ポイント Spotify Premium 980円 25％ 223ポイント YouTube Premium 1,280円 20％ 223ポイント Nintendo Switch Online 306円（30日プラン） 20％ 55ポイント （購入ごとに1回進呈） DAZN for docomo 4,200円 20％ 764ポイント 週刊少年ジャンプ（デジタル） 980円 20％ 179ポイント dアニメストア 550円 10％ 50ポイント

大人気サービスも対象になっていますね。

サブスクの加入に悩んでいてまだ加入していなかった方は、この機会に加入してポイントを毎月もらうのも1つの方法です。

ahamoポイ活キャンペーン

ahamo(アハモ)を利用して、dカードまたはd払いで買い物をするだけで最大4,000ポイントがもらえるキャンペーンです。

キャンペーン名 ahamoポイ活キャンペーン キャンペーン

内容 dポイント最大合計4,000ポイント付与 期間 終了日未定 必須条件 ①ahamoを契約

②dカードまたはd払いで買い物をする 適用時期 決済後の翌月下旬に付与 注意事項 進呈ポイントは93日有効

進呈ポイントの上限は4,000ポイント

キャンペーンの適用条件は以下になります。

キャンペーンの適用条件 ahamoを契約する

d払いで買い物をする

ahamoを利用している方がdカードまたはd払いで買い物をすると購入金額の5％のdポイントがもらえます。

最大4,000ポイントがもらえるため、積極的にdカードまたはd払いを利用するようにしましょう。

もらったポイントは使用期限があるため、忘れずに使いましょう。

【ahamo限定】 NBA docomoアプリで楽しもう！！ 新規加入でdポイント300ポイントプレゼント

ahamo(アハモ)限定で、NBAを日本語実況で楽しむことができる「NBA docomo」アプリに新規加入するとdポイントが300ポイントもらえるキャンペーンです。

キャンペーン名 NBA docomoアプリで楽しもう！！ キャンペーン

内容 新規加入でdポイント300ポイントプレゼント 期間 終了日未定 必須条件 ①NBA docomoアプリをダウンロード

②NBA docomoに入会 適用時期 進呈条件を満たした月の翌々月10日までに順次進呈 注意事項 ドコモ回線以外で「NBA docomo」を先に契約された後、対象料金プランを契約した場合→初月については、契約日が同日であっても対象料金プランでの「NBA docomo」の料金が適用不可

キャンペーンの適用条件は以下になります。

キャンペーンの適用条件 NBA docomoアプリをダウンロード

NBA docomoに入会

毎週10～15試合が配信され、日本語解説で自分の好きな時間・場所に見ることができます。

最新試合のハイライト中心の週次番組・NBA初心者からコアファンまで楽しめるNBAの特集番組も配信されるため、バスケ好きにはたまらないキャンペーンです。

ahamo×YOASOBIのスペシャルコンテンツを期間限定で順次配信キャンペーン

ahamo(アハモ)×YOASOBIのスペシャルコンテンツが期間限定で順次配信されるキャンペーンです。

キャンペーン名 ahamo×YOASOBIのスペシャルコンテンツを期間限定で順次配信キャンペーン キャンペーン

内容 スペシャルコンテンツをゲット 期間 終了日未定

人気アーティストのYOASOBIとのコラボレーションによるahamoだけのスペシャルコンテンツを期間限定でゲットできます。

配信コンテンツ YOASOBI「三原色」（ahamo Special Movie）

「三原色」の原作 小御門優一郎書き下ろし小説「RGB」を公開

ahamoYoutubeチャンネルにてYOASOBIの「三原色」特別対談

YOASOBIのファンの方には絶対に見逃せないコンテンツですね。

大活躍のYOASOBIのahamo限定コンテンツをぜひゲットしてみてください。

ahamo×AI祭り 最大52,736円相当お得！

ahamo(アハモ)に乗り換えてStella AIを利用すると最大52,736円相当がお得になるキャンペーンです。

乗り換えなくてもahamo契約者であれば、Stella AIが最大32,736円OFFで利用できます。

キャンペーン名 ahamo×AI祭り キャンペーン

内容 最大52,736円相当お得！ 期間 終了日未定 必須条件 ①スマホそのまま他社から乗り換え（MNP）

②ahamo開通日の前月か当月（キャンペーン期間内）に

Stella AIアカウントとｄアカウントを連携

③Stella AIアカウントと連携しているｄアカウントで

「ahamo」を選択 適用時期 初月無料キャンペーン終了後から

最大11ヶ月間の利用分が割引対象

ドコモの回線契約情報の取得に最大20日程度 注意事項 申込み必須

iOSアプリでApple Payを利用の場合、初月無料キャンペーン及びセット割は適用不可

ブラウザ版Stella AIから有料プランへ登録した場合は割引対象

キャンペーンの適用条件は以下になります。

キャンペーンの適用条件 スマホそのまま他社から乗り換え（MNP）

ahamo開通日の前月か当月（キャンペーン期間内）にStella AIアカウントとｄアカウントを連携

Stella AIアカウントと連携しているｄアカウントで「ahamo」を選択

最新AIがお得に利用できるキャンペーンになっています。

AIを利用することで仕事の効率化・創造性の向上などを実現することができるため、生活に取り入れることを推奨します。

最近では、いつも利用しているAIの他に、複数の種類のAIを利用している方が多くなってきています。

まだAIを利用したことがない方・Stella AIをまだ利用していない方は、ぜひ活用してみましょう。

ahamo利用＋ahamo光乗り換えキャンペーンで最大100,000ポイントプレゼント

ahamo(アハモ)光を申し込むと最大6ヶ月間の月額が500円になったり、ｄポイント最大100,000ポイントがもらえたりするキャンペーンです。

キャンペーン名 ahamo利用＋ahamo光乗り換えキャンペーン キャンペーン

内容 最大6ヶ月間 月額500円

最大100,000ポイントプレゼント 期間 終了日未定 必須条件 ahamoを契約

ahamo光を契約 適用時期 利用開始月の6ヶ月後の月 注意事項 ペア回線にポイント進呈

キャンペーンの適用条件は以下になります。

キャンペーンの適用条件 ahamoを契約する

ahamo光を契約する

ahamo光の回線は回線速度が速いため切り替えも推奨できます。

ahamo光のキャンペーンでもらえる特典を以下にまとめました。

キャンペーン詳細 特典 ワンコインキャンペーン 【ahamo光 10ギガ】

新規お申込みで基本料金が

最大6ヶ月間 月額500円(税込) 特典① 新規工事料実質0円 特典② 他社からahamo光に乗り換えで他社解約金のうち

dポイント最大100,000pt進呈(期間・用途限定)

また、ahamo光はahamo契約者限定の光回線で、基本料金も格安で利用できます。

項目 ahamo光 1ギガ ahamo光 10ギガ 月額料金

（2年契約） 戸建て：4,950円 ※1

マンション：3,630円 ※1

※1：2年定期契約の場合 戸建て/マンション：5,610円 ※1 光回線種類 NTT光コラボ 対応エリア 全国

※10ギガはフレッツ光クロスと同様エリア 初回事務手数料 3,300円 対象者 ahamo契約者のみ IPv6 IPoE接続 〇（OCNバーチャルコネクト） PPPoE接続 × ルーターレンタル 〇

※ドコモ光電話がある場合

NTT東日本：330円/月

NTT西日本：110円/月 〇

550円/月 解約違約金 月額料金1ヵ月分 支払い方法 ahamo利用料金と合算

(口座振替／クレジットカード) サポート オンラインのみ(チャットサポート)

自宅のネット回線を見直しているなら、ahamoへの乗り換えと同時に光回線の切り替えを推奨します。

ahamo dカードボーナスパケット特典 ahamoの料金をdカードで支払うと毎月のデータ容量追加

ahamo(アハモ)を利用している方が、料金をdカードで支払うと毎月のデータ容量が追加されるキャンペーンです。

キャンペーン名 dカードボーナスパケット特典 キャンペーン

内容 ahamoの料金をdカードで支払うと毎月のデータ容量追加 期間 終了日未定 必須条件 ahamoを契約

支払い方法にdカードを設定 適用時期 翌月1日 注意事項 dカードの申し込みが必須

カードのグレードで付与される容量が変化

キャンペーンの適用条件は以下になります。

キャンペーンの適用条件 ahamoを契約する

支払い方法にdカードを設定する

ahamoの支払いに「dカード」「dカード GOLD 」「dカード GOLD U」「dカード PLATINUM」のいずれかを設定する必要があります。

カードのランクにあわせて毎月データ容量が獲得できるキャンペーンです。

ahaクエストで毎日dポイントゲット

ahamo(アハモ)クエストでアプリをダウンロードしたり、クエストをクリアするとdポイントがもらえるキャンペーンです。

キャンペーン名 ahaクエストで毎日dポイントゲット キャンペーン

内容 クエストクリアでdポイントゲット 期間 終了日未定 必須条件 ①ahamoアプリをインストール

②ahamoアプリを開いてログイン

③ホーム画面のクエストアイコンを

タップしクエスト画面へ

④進行中から気になるクエストを選んで挑戦

⑤クリアしたら「報酬を受け取る」ボタンを

タップ→結果発表 適用時期 進呈条件を満たした月の翌々月10日までに順次進呈 注意事項 乗り換えにはdアカウントが必要

乗り換え時に端末は購入しない

エントリーした翌月末までに手続きをする

キャンペーンの適用条件は以下になります。

キャンペーンの適用条件 ahamoアプリをインストール

ahamoアプリを開いてログイン

ホーム画面のクエストアイコンをタップしクエスト画面へ

進行中から気になるクエストを選んで挑戦

クリアしたら「報酬を受け取る」ボタンをタップ

結果発表を確認

クエストごとにもらえるポイントも異なります。

毎日クエストに挑戦することができるため、クリアするとポイ活のようにもなりますね。

ahamo「いつでもカエドキプログラム」乗り換えキャンペーン

ahamo(アハモ)の「いつでもカエドキプログラム」は、端末を購入してから23ヶ月目に返却すると24ヶ月目の残価額が免除されるキャンペーンです。

返却するまでの間は月額1円でahamoの対象端末が利用できます。

キャンペーン名 「いつでもカエドキプログラム」乗り換えキャンペーン キャンペーン

内容 対象スマホが月額1円で利用できる 期間 終了日未定 必須条件 ①ahamoを契約

②購入したいスマホを選ぶ

③対象機種を返却する 適用時期 対象機種を購入時 注意事項 dポイントクラブへの加入が必要

購入した機種は1～2年で返却が必要

キャンペーンの適用条件は以下になります。

キャンペーンの適用条件 ahamoを契約する

購入したいスマホを選ぶ

23ヶ月目に対象機種を返却する

対象期間が終了すると、スマホを返却すれば対象期間以降の支払いは必要ありません。

特典利用料がかかりますが、次もahamoで機種変更をする場合は支払わなくても大丈夫であるため、繰り返しキャンペーンを活用してもお得です。

返却前提であるため、頑丈なスマホケース・画面フィルムを使用しておくと安心ですよ。

24ヶ月目以降の残価額を支払うと返却せずに利用し続けることができます。

また、ahamoの使用料金は別途かかるため、勘違いしないようにしましょう。

ahamo 下取りプログラムを活用で最大168,000ポイント付与

ahamo(アハモ)で機種購入時に現在利用中のスマホを下取りに出して、端末に応じたdポイントが最大168,000ポイント還元されるキャンペーンです。

キャンペーン名 下取りプログラム キャンペーン

内容 最大168,000ポイント付与 期間 終了日未定 必須条件 ①機種購入と同時に下取り申し込みを行う

②下取り対象の機種を回収すること 注意事項 表記のポイントを下取り申し込み機種の検品完了後に進呈

新規契約（MNP含む）の場合、ドコモ以外のAndroid機種のみ

対象機種の下取りについては、新規契約(MNP含む)・契約変更・機種変更日以降の後日申し込みは不可

下取りは1度の申し込みにつき1台まで（2台以上の同時受付不可）

下取り申し込み機種の状態によっては下取りできない場合があります。

キャンペーンの適用条件は以下になります。

キャンペーンの適用条件 機種購入と同時に下取り申し込みを行う

下取り対象の機種を回収すること

下取りプログラムは、ドコモ・ahamoで購入した機種以外に乗り換え(MNP)と同時であれば他社で購入した機種も下取りの対象となります。

下取りの還元額は、iPhone：最大168,000円相当のdポイント、Android：最大100,000円相当のdポイントのようになります。

下取りに出す前に、正常に動作するかなど確認しておきましょう。

2年以内に返却する場合はいつでもカエドキプログラムを利用し、2年以上利用する場合は残価の免除額と下取り額を比較してお得な方を選んでみてください。

ahamoのキャンペーンを利用する際の注意点

ここからは、ahamo(アハモ)のキャンペーンを利用する際の注意点を紹介します。

注意点をしっかり確認して、ahamoのキャンペーンが確実に適用できるようにしましょう。

ahamoのキャンペーンを

利用する際の注意点 キャンペーンは併用不可のものもある

エントリーが必要なものもある

キャンペーンに重複して応募した場合

ahamoでもキャリアメールを使いたい場合

ahamoを店舗で手続きしたい場合

ahamoのキャンペーンのエントリーを忘れてしまった場合

ahamoのキャンペーンを利用する際の注意点①キャンペーンは併用不可のものもある

ahamo(アハモ)のキャンペーンは様々ありますが、併用できないものもあります。

併用については各キャンペーンの詳細に記載されていますので、ぜひチェックしてみてください。

キャンペーンの併用パターンは以下のようになります。

ahamo乗り換えキャンペーン(dポイント20,000ポイント)

ahamo光1ギガ特典(dポイント10,000ポイント)

dカード PLATINUM入会＆利用特典(dポイント20,000ポイント)

ahamoポイ活キャンペーン(d払いまたはdカード還元率5%) 合計：dポイント50,000ポイント ゲット！

他のキャンペーンをまたいで特典をもらえる場合があるため活用してみましょう。

ahamoのキャンペーンを利用する際の注意点②エントリーが必要なものもある

ahamo(アハモ)のキャンペーンには、エントリーが必要な場合があります。

エントリーは乗り換えなどの申し込みの前に行う必要があるものが多いため、初めに確認しておくことが必要です。

エントリーボタンを押すだけなので簡単ですよ。

ahamoのキャンペーンを利用する際の注意点③キャンペーンに重複して応募した場合

ahamo(アハモ)のキャンペーンに重複して応募してしまうということもありますよね。

併用不可のキャンペーンを応募してしまった場合は、最新のエントリーが優先されます。

自分にメリットが大きいキャンペーンのエントリーボタンを最後に押すようにしましょう。

ahamoのキャンペーンを利用する際の注意点④ahamoでもキャリアメールを使いたい場合

ahamo(アハモ)のキャンペーンを利用する際に他社から乗り換えた場合にキャリアメールを利用し続けたい方もいるのではないでしょうか。

ahamoでもキャリアメールを利用することは可能ですが、別途費用が発生します。

キャリアメール持ち運びサービスと呼ばれています。

各キャリアのキャリアメール持ち運びサービスは、次の通りです。

サービス名 料金（税込） ドコモメール持ち運び（ドコモ） 月額330円 auメール持ち運び（au） 月額330円 メールアドレス持ち運び（ソフトバンク・ワイモバイル） 月額330円または年額3,300円 楽メール持ち運び（楽天モバイル） 月額330円

各キャリアメール持ち運びサービスは回線解約から31日以内の申し込みが必要で、ドコモからahamoへのプラン変更の場合は、プラン変更と同時の申し込みが必要です。

ドコモの場合は、解約後に申し込みする方法のほか、回線解約と同時に申し込みすることもできます。

ahamoのキャンペーンを利用する際の注意点⑤ahamoを店舗で手続きしたい場合

ahamo(アハモ)は通常オンラインでの申し込みとなりますが、店舗で手続することも可能です。

ドコモショップにおいて有料の「ahamo WEBお申込みサポート」「ahamo WEBお手続きサポート」を受けられます。

このサポートは、ドコモショップにおいて、申込者自身によるahamoサイトでの手続きを手伝ってくれるものです。

また、サポート開始に合わせ、故障受付チャネルの見直しも行っており、ドコモショップでの故障修理の受付も開始しています。

サービス名称 利用料金 サポート内容 ahamo WEBお申込みサポート 3,300円(税込) ahamoの新規契約・乗り換え・ドコモのギガプラン等からの料金プラン変更の申込みをサポート ahamo WEBお手続きサポート 3,300円(税込) ahamo契約後の各種手続きの申し込みをサポート

利用料金については、店頭での支払いとなります。

ahamoのキャンペーンを利用する際の注意点⑥キャンペーンのエントリーを忘れてしまった場合

ahamo(アハモ)のキャンペーンを忘れた場合、以下の手順を試してみましょう。

申し込みのキャンセル

エントリーのメール確認

再エントリー

まずは申し込みについてです。

エントリーを忘れた場合でも、SIMカードが発送される前であれば、申し込みをキャンセルして再度エントリーすることができます。

次にエントリー完了のメールが届いているか確認し、メールアドレスが正しいか再確認しましょう。

受信拒否設定や迷惑メールフォルダに届いている可能性があります。

最後に再エントリーも考えましょう。

エントリーを複数回しても特典は付与されるため、再度エントリーしても問題ありません。

これらの手順を試すことで、ahamoのキャンペーン特典を受け取れる可能性があります。

ahamoのキャンペーンを利用する際の事前準備を紹介！

ここからは、ahamo(アハモ)のキャンペーンを利用する際の事前準備について紹介します。

事前に確認しておくこと・申し込みに必要なものを解説していくため、確認してスムーズに申し込めるようにしましょう。

ahamoのキャンペーンを利用して

申し込む際の事前準備 事前にahamoの対応端末か確認する

今のスマホ会社がMNPワンストップ対応か確認する

今の機種のままahamoで使いたい場合はSIMロック解除が必要か確認する

ahamoに申し込むために必要なもの

ahamoのキャンペーンを利用する際の事前準備①事前にahamoの対応端末か確認する

ahamo(アハモ)のキャンペーンを利用したくても、ahamo対応の端末でなければ利用できません。

ahamoの公式サイトに対応端末が記載されているため、確認しておきましょう。

キャリア→機種→メーカーの順にタップするだけという探しやすい仕様になっているので一度確認してみてください。

ahamoのキャンペーンを利用する際の事前準備②今のスマホ会社がMNPワンストップ対応か確認する

ahamo(アハモ)へ乗り換えの場合には、MNP予約番号が必要になりますが、今のスマホ会社がMNPワンストップ対応の場合は、MNP予約番号なしで手続きできます。

MNPワンストップ対応の事業者は以下の通りです。

ドコモ / au / ソフトバンク / 楽天モバイル / ワイモバイル / LINEMO / UQモバイル / povo / ahamo / irumo / IIJmio / mineo / BIGLOBEモバイル / 日本通信SIM / NUROモバイル / LINEモバイル

例：ソフトバンクからahamoに乗り換える場合、両方ともMNPワンストップに対応しているため、MNP予約番号なしに乗り換え可能

MNP予約番号もらうのはなかなかの手間であるため、MNPワンストップ対応は手続きがスムーズになりますね。

手続き中に今のスマホ会社のマイページにログインするためのID・パスワードが不明な場合は、今のスマホ会社にMNP予約番号を発行してもらいましょう。

また、新しい電話番号にしたい場合はMNP予約番号は不要で、新規契約として申し込みになります。

ahamoのキャンペーンを利用する際の事前準備③今の機種のままahamoで使いたい場合はSIMロック解除が必要か確認する

今の機種のままahamo(アハモ)で使いたい場合はSIMロック解除が必要か確認し、必要な場合はSIMロックを解除しましょう。

機種変更なしで乗り換えする方は、チェックしておいてくださいね。

ahamoの公式サイトに他社のSIMロック解除が必要かどうかを確かめる方法が記載されています。

現在のスマホ会社をタップすると簡単に確認することが可能です。

記載されている方法で確認した際に、SIMロック解除が必要な機種であれば以下の方法でSIMロック解除を行ってください。

iPhoneとAndroidで手順が異なるため、それぞれ紹介します。

iPhoneのSIMロック解除の手順は以下の通りです。

iPhoneの設定アプリを開く

「情報」をタップ

「SIMロック」が「SIMロックなし」になっていることを確認・変更

iPhone13以降はSIMロック解除済みになっているため、手続きが少なくて済みます。

次にAndroidのSIMロック解除の手順は以下の通りです。

Androidスマホの設定アプリを開く

「端末情報」→「SIMのステータス」の順にタップ

「SIMロックステータス」が「許可されています」になっているか確認

2021年9月以降に発売されたキャリアスマホはSIMロック解除済みです。

ahamoのキャンペーンを利用する際の事前準備④ahamoに申し込むために必要なもの

ahamo(アハモ)のキャンペーンを利用して申し込む際に必要なものを見ていきましょう。

ahamoのキャンペーンを利用して申し込む際に必要なものは以下になります。

本人確認書類

クレジットカードまたはキャッシュカード

MNP予約番号(乗り換えの場合)

メールアドレスとdアカウント

本人確認書類は、以下のものを準備しましょう。

マイナンバーカード

運転免許証

特別永住者証明書（外国籍の方）

在留カード(外国籍の方)

本人確認書類に登録されている氏名と住所が、申し込み氏名・住所と一致している書類を選択する必要があります。

また、契約者・利用者が異なる場合はそれぞれの本人確認書類が必要です。

次に支払いに必要なものも用意します。

ahamoの支払いには、クレジットカード・口座番号が分かるもの(通帳・キャッシュカード)を準備してください。

ドコモユーザーの場合は、既存の支払い情報を引き継ぐことも可能です。

支払いやすい方を選べて便利ですね。

3つ目に乗り換えの方は、MNP予約番号が必要な場合があります。

契約中のキャリアからMNP予約番号を取得すれば、現在の電話番号のままahamoに乗り換えることができます。

契約中のキャリアが「ワンストップ方式」に対応している場合は、MNP予約番号の取得をせず手続きすることが可能です。

ほとんどの場合は、取得せずに手続きできます。

4つ目にメールアドレスとdアカウント情報です。

申し込みにはdアカウントが必要で、持っていない場合はその場で無料作成できます。

dアカウントは今後のログインや契約管理にも使用するため、忘れないように必ず控えておきましょう。

ahamoのキャンペーンを利用する際の手順をチェック！

ここではahamo(アハモ)のキャンペーンを利用する際に必要になる乗り換え・新規契約の申込み手順を紹介します。

事前の準備ができていれば、10分ほどで完了する簡単なステップであるため、難しく考えずに手続きしていきましょう。

ahamoへ申し込む手順

キャンペーンを利用できるようにahamo(アハモ)へ申し込む手順は以下になります。

STEP ahamo公式サイトにアクセス トップページの「申し込み」ボタンをタップします。 キャンペーンを利用する際には、詳細が記載されているページの「申し込み」ボタンを押しましょう。 STEP 契約者情報を入力 名前・住所・生年月日などを正確に入力します。 入力内容は本人確認書類と一致している必要があるため、間違っていないかよく確認してください。 STEP 本人確認書類をアップロード スマホのカメラで撮影して、そのままアップロードが可能です。 画面のガイドの通りに操作していけば簡単に完了できますよ。 STEP 支払い方法・プラン選択 基本プラン（20GB／月2970円）を選択します。 必要に応じて「大盛りオプション」や「5分通話かけ放題」など追加が可能です。 STEP 確認・申し込み完了 入力内容を確認して送信しましょう。 eSIMを選んだ場合は、最短即日でQRコードがメールで届き、読み込むだけで開通します。 SIMカードの場合は数日後に郵送されるため、届き次第変更するようにしてください。

MNP予約番号が必要な手続きの場合は、ahamoの申し込み画面に番号と有効期限を入力するだけです。

また、ドコモからahamoにプラン変更する方は、オンラインで契約変更ができます。

オンラインでdアカウントにログインする

契約変更の手続き

申し込み完了後に初期設定を行う

利用状況などの確認はahamoアプリで確認することが可能です。

SIMカードが郵送で届く方は、配送状況をドコモオンラインショップで確認できるため、覚えておきましょう。

ahamoを申し込んでから手続きが完了するまでに要する目安日数・開通の期限

ahamo(アハモ)を申し込んでから手続きが完了するまでに要する目安日数も確認しておくと焦らずに手続きを完了できます。

新規契約・乗り換え(MNP)の場合は以下の通りです。

端末やSIMカードの発送が発生する場合：最短4日程度で届く

eSIMでの申し込みの場合：最短当日～3日程度

MNPの場合の開通可能時間は午前9:00～午後9:00となり、対象外の時間もあるため注意しましょう。

ドコモからahamoへの変更の場合は以下になります。

SIMの再発行が必要な場合：最短4日程度で届く

SIMそのままやeSIMの場合：手続き完了次第即時

SIMそのままやeSIMの場合は、すぐに手続きが完了するため便利です。

乗り換えたいと思ってから手続き完了までの流れが非常にスムーズであるため、初めて手続きをする方も安心して申し込むことができます。

また、切り替え(開通)の期限についてもチェックしておきましょう。

新規(MNPを除く)・ドコモからahamoへのSIMの切り替えを含む契約変更の場合は、ドコモからの商品出荷日（注文完了の翌日）から起算して15日以内に行ってください。

期間内に手続きをしない場合、商品を受け取ったかどうかにかかわらず、申込者への通知なく、自動的に切り替え（開通）の手続きになります。

乗り換えの場合は、MNP有効期限内に行ってください。

ついMNP有効期限が過ぎてしまったという場合もありますよね。

MNP予約番号の有効期限が過ぎた場合の注意点は以下になります。

申込者自身でMNP予約番号を再取得した後、電話にて「MNP予約番号 再取得後の開通手続き」が必要です。

ドコモ インフォメーションセンター：0120-800-000（受付時間：午前9:00～午後8:00）

※電話では「MNP予約番号 再取得後の開通手続き」以外は受付できません。

ドコモ インフォメーションセンター：0120-800-000（受付時間：午前9:00～午後8:00） MNP予約番号の有効期限が過ぎても手続きしない場合は、商品出荷日から1ヶ月後に申し込みが取り消されます。

※MNP予約番号の有効期限は移転元キャリアのマイページなどで確認してください。

期限内に手続きを行わないと思わぬトラブルに繋がる可能性もあります。

忘れないうちに早めに手続きを済ませるようにしましょう。

ahamoのキャンペーンに関するよくあるQ&A

ここでは、ahamo(アハモ)のキャンペーンに関するよくあるQ&Aについてまとめています。

キャンペーンを利用する前に、基本的な疑問はこちらで解決しておきましょう。

ahamoのキャンペーンでもらったポイントは何に使えますか？ ahamoのキャンペーンでもらえるポイントはdポイントです。 dポイントはスマホの料金の支払いにも利用できます。 コンビニ・フリマアプリでも利用できる場合があるため、自分に合った方法を選びましょう。

ahamoのキャンペーンでもらえるポイントはいつ頃付与されますか？ キャンペーンの条件達成した月の翌月～翌々月に付与されることが多いです。 キャンペーンごとに異なるため、ahamoの公式サイトを確認しましょう。

ahamoのキャンペーンは期間が決まっていますか？ ahamoのキャンペーンは期間限定のものもあります。 終了日未定のキャンペーンもありますが、予告なく終了する可能性もあります。 ahamoのキャンペーンは、途中で終了する可能性があるほど非常に人気です。 参加したいキャンペーンがある場合は、今すぐ参加して特典をゲットしてください。

ahamoのキャンペーン全解説！乗り換えで最大いくらお得？20,000ポイントもらえる？ 当記事まとめ

当記事では、ahamo(アハモ)のキャンペーンを利用する際の注意点などもあわせて紹介してきました。

ahamoのキャンペーン一覧は以下になります。

ahamoのキャンペーンはポイントがもらえてお得になるものから嬉しいサービスが利用できるものまで多数あるため、ぜひ利用してください。

今なら乗り換え時10,000ポイントではなく最大20,000ポイントがもらえます。

お得すぎるahamoのキャンペーンを利用して、スマホライフを楽しみましょう。