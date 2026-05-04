ワイモバイルのキャンペーンを全解説！乗り換え・新規契約・MNPのお得な情報を徹底調査【2026年最新】

ワイモバイルの乗り換え・新規契約・MNPのキャンペーンを徹底解説しています。最大20,000円相当のPayPayポイント還元や親子割など、お得なキャンペーンの条件・注意点・手順を分かりやすくまとめました。初めて乗り換える方もスムーズに進められるように手順も解説しています。

ワイモバイルのキャンペーンを全解説！乗り換え・新規契約やMNPのお得な情報を解説



公開日: 2026年5月4日

更新日: 2026年5月4日

トップページ 1 お役立ち情報 2 格安SIM 3 ワイモバイルのキャンペーンを全解説！乗り換え・新規契約やMNPのお得な情報を解説 4

「ワイモバイルのキャンペーンを知りたい！

乗り換えでお得になるの？」

「ワイモバイルのキャンペーンを利用したい

けど乗り換え方法が分からない…」

ワイモバイル（Y!mobile）への乗り換え・新規契約を検討しているなら、今がチャンスです！

「ワイモバイルってキャンペーンがよくあるけど、結局どれが一番お得なの？」と感じている方は多いのではないでしょうか。

新規契約や乗り換え(MNP)など契約方法によって、適用条件や割引額が異なるため、自分にとって本当にお得な組み合わせが分かりにくいのが実情です。

結論、ワイモバイルの乗り換え・新規契約のキャンペーンを選ぶ際は、還元されるポイント・条件・利用時の注意点を確認することが重要です。

ワイモバイルに乗り換えを考えている方の中には、手続きが面倒であると感じている方や、本当に安くなるのか不安に感じている方も多いでしょう。

しかし、総務省の調査によると、乗り換え経験がある方は48.9％、さらに乗り換えによって60.6%の方が安くなった※と実感しています。

※総務省『携帯ポータルサイト』

キャンペーンの適用条件を正しく理解せずに契約すると、「思ったより割引が少なかった」「特典がもらえなかった」といったトラブルに繋がる可能性が高いです。

お得にワイモバイルに乗り換えるために、まずは当記事でキャンペーンの全体像を把握しておきましょう。

当記事では、BCN＋Rが以下の内容を解説します。

ワイモバイル（Y!mobile）のキャンペーン一覧！乗り換え・新規契約・MNPのお得な情報を徹底解説

キャンペーン内容・期間・条件は、

予告なしに変更される場合があります。

申し込み前に必ず、公式サイトの

最新情報を確認してください。

ワイモバイル（Y!mobile）では、乗り換えキャンペーンをはじめ、新規契約・MNPなど契約の種類に応じた複数のお得な特典を展開中です。

条件さえ押さえれば、最大20,000円相当のPayPayポイントを受け取ることができます。

しかし、キャンペーンの種類が多く「どれが当てはまるのか」「エントリーは必要なのか」と迷ってしまう方も少なくありません。

ここでは、ワイモバイルへの乗り換えキャンペーンを中心に、公式が提供しているお得な特典情報を分かりやすく解説します。

具体的には、以下の4つのキャンペーンについて、特典内容・対象条件・注意点を解説します。

最大6,000円相当のPayPayポイントが貰える「新どこでももらえる特典」

ワイモバイルの乗り換え・新規契約・MNPのキャンペーン1つ目は、新どこでももらえる特典です。

ワイモバイルの乗り換えキャンペーンの中でも特に注目度が高く、条件を満たせば最大6,000円相当のPayPayポイントを受け取れる特典となっています。

ただし、エントリーを忘れると特典が受け取れないため、必ず事前にエントリーを済ませておきましょう。

ワイモバイルのオンラインショップまたは店舗でエントリーの上、新規契約・乗り換えを行うことで、PayPayポイントが付与されるキャンペーンです。

対象プランへの加入で、申込月から4ヶ月後の1ヶ月間、PayPay加盟店での買い物に対して最大20%のPayPayポイントが上乗せされます。

プラン 付与上限額 シンプル3 S（5GB） 最大500円相当 シンプル3 M（30GB） 最大6,000円相当 シンプル3 L（35GB） 最大6,000円相当

※ポイントはすべてPayPayポイントとして付与されます（出金・譲渡不可）。

ワイモバイルへの乗り換えを検討しているなら、プラン選びの段階からこの特典を意識しておくと有利です。

新どこでももらえる特典は、各ステップを期日内に完了しないと特典が無効になるため、以下の流れをしっかり確認しておきましょう。

ステップ 内容 期限 STEP 1 ワイモバイルオンラインストアでYahoo! JAPAN IDにてクーポンを取得 契約前に

必ず完了 STEP 2 シンプル3 S/M/Lに新規・乗り換え・番号移行で契約 クーポン獲得の

翌月末まで STEP 3 契約した端末・回線でクーポン獲得済みIDを登録 申込日の翌月

末日23:00まで STEP 4 クーポン獲得したYahoo! JAPAN IDとPayPayを連携 申込日の翌月

末日23:00まで STEP 5 サイトにて簡単なアンケート回答（約1分） 申込月の3ヶ月後 STEP 6 申込月の4ヶ月後の1ヶ月間、買い物でポイント還元 指定月のみ有効 STEP 7 買い物の約1ヶ月後にPayPayポイント付与 —

最も注意すべきはクーポン獲得を契約前に完了させることで、契約後にクーポンを取得しても特典対象外となります。

クーポン獲得を事前に行い、受取手続きまでの流れを正しくこなすだけで、最大6,000円相当のPayPayポイントを受け取れるキャンペーンです。

終了日未定ではあるものの内容が変更される可能性もあるため、検討中の方は早めに手続きを進めましょう。

契約の流れが複数ステップにわたる分、スケジュールを把握して計画的に動くことが、確実な特典受け取りへの近道です。

最大15,000円相当のPayPayポイントが貰える「ワイモバSIM契約キャンペーン5」

ワイモバイルの乗り換え・新規契約・MNPのキャンペーン２つ目は、ワイモバSIM契約キャンペーン5です。

ワイモバイル公式オンラインストアでSIMのみ・eSIMのみの契約をすると、最大15,000円相当のPayPayポイントが貰える特典です。

ワイモバイルの乗り換えキャンペーンの中でも、SIMのみ契約で高額なPayPayポイントが還元される点は珍しく、MNPで乗り換えを検討している方に推奨します。

キャンペーン名 ワイモバSIM契約キャンペーン5 実施期間 2026年4月1日～終了日未定 特典内容 最大15,000の

PayPayポイント 対象 ワイモバイル公式オンラインストア

でのSIM単体 / eSIM単体契約 特典付与日 開通月の翌々月初頃（SMSでPayPayポイントコードを送付）

特典のポイント数は、「契約種別（乗り換え・新規）」と「プラン（S / M / L）」の組み合わせによって異なります。

以下の表にまとめているので、契約前に確認しておきましょう。

契約種別 シンプル3 シンプル3M シンプル3L 他社からの乗り換え（MNP） 5,000

ポイント 15,000

ポイント 15,000

ポイント 新規契約 対象外 5,000

ポイント 5,000

ポイント 新規

（使用者5～18歳） 対象外 10,000

ポイント 10,000

ポイント

※ ポイントはすべてPayPayポイント（非課税）。出金・譲渡不可。

※ ソフトバンク / LINEMO / LINEモバイル（ソフトバンク回線）/ ソフトバンク回線MVNOからの乗り換えは対象外。

また、ワイモバイルのSIM契約キャンペーンの特典を受け取るには、特定の条件を満たす必要があるため、事前に内容を確認しておくことが重要です。

特典を受け取るには、以下の4つの条件をすべて満たす必要があります。

キャンペーン期間中に、 ワイモバイルオンラインストアにて 対象プランで新規または他社からの乗り換えを申し込み、契約を完了する。

対象プランで新規または他社からの乗り換えを申し込み、契約を完了する。 開通手続きを完了 する。

する。 対象プランの申し込みと同時に、月額550円の データ増量オプションに加入 する。

する。 開通月の翌々月末までにPayPayポイントコードをPayPayにチャージする。

データ増量オプションは、「データ増量無料キャンペーン3」を利用することで最大6ヶ月間無料となり、実質的な負担を抑えられます。

また、特典はPayPayポイントギフトコードの形式で、開通月の翌々月初頃にSMSにて送付されます。

さらに、ワイモバSIM契約キャンペーン5は、「新どこでももらえる特典」との併用が可能です。

複数のキャンペーンを組み合わせることで、さらにお得にワイモバイルへ乗り換えられます。

今のスマホをそのまま使いたい、でも月々の通信費を下げたいという方にとって、見逃せないキャンペーンとなっています。

一括15,000円相当のPayPayポイントが貰える「ワイモバイルSIMご契約特典」

ワイモバイルの乗り換え・新規契約・MNPのキャンペーン３つ目は、ワイモバイルSIMご契約特典です。

ワイモバイルSIMご契約特典は、ワイモバイルオンラインストア ヤフー店限定のキャンペーンで、SIMのみの契約をした方が対象です。

ワイモバイルの乗り換えキャンペーンとして活用できる特典の中でも、特にまとまった還元額が魅力的な施策と言えます。

ワイモバイルSIMご契約特典の概要は、以下の通りです。

キャンペーン名 ワイモバイルSIMご契約特典 実施期間 2019年10月1日～終了日未定 特典内容 PayPayポイントの付与（最大15,000円相当） 対象 ワイモバイルオンラインストア ヤフー店

SIMカード・eSIMによる

SIM単体契約 対象プラン シンプル3 S・M・L

（新規はM/Lのみ） 特典付与日 申込日の翌々月末日

ワイモバイルSIMの契約特典は内容が非常にシンプルで、ポイント付与の仕組みも分かりやすい点も魅力の一つといえるでしょう。

ワイモバイルSIMご契約特典の内容は以下の通りです。

契約区分 シンプル3S シンプル3M/L 他社からの

乗り換え 5,000円相当 15,000円相当 新規契約 対象外 5,000円相当

※ポイントはすべてPayPayポイントとして付与されます（出金・譲渡不可）。

※ ソフトバンク / LINEMO / LINEモバイル（ソフトバンク回線）/ ソフトバンク回線MVNOからの乗り換えは対象外。

付与されるPayPayポイントは、申込日の翌々月の月末に付与されます。

また、キャンペーンは終了日が未定であるため、予告なく終了する可能性があり、早めの申込を推奨します。

ワイモバイルSIMご契約特典は、以下の条件を満たす必要があるため、キャンペーンの利用を検討している方は必ず確認してください。

条件項目 内容 申込先 ワイモバイルオンラインストア ヤフー店

からの申込み 契約形態 SIMカードまたはeSIMによる

SIM単体契約 契約区分 他社からの乗り換え（MNP）

または新規契約 オプション加入 申込みと同時に

データ増量オプション(月額550円)に加入 初期登録 申込日の翌月末日23:00までに

ワイモバイルサービスの初期登録を完了 支払い 対象回線の料金に未払いがないこと

本特典は、「新どこでももらえる特典（最大6,000円相当）」と併用が可能です。

両方の特典を取得した場合、合計最大21,000円相当のPayPayポイントを受け取ることができます。

ワイモバイルの乗り換えキャンペーンとしてこれだけの還元を一度に受け取れるのは、大きなメリットなので、ぜひ検討してみましょう。

最大20,000円相当のPayPayポイントが貰える「ワイモバ親子割・家族紹介キャンペーン」

ワイモバイルの乗り換え・新規契約・MNPのキャンペーン４つ目は、ワイモバ親子割・家族紹介キャンペーンです。

子どもがいる家庭で、家族がまとめてワイモバイルに乗り換えたいと考えている方にとって、ワイモバ親子割と家族紹介キャンペーンの併用は魅力的であると言えます。

ワイモバ親子割は、5歳～18歳の子どもが契約することで、毎月1,100円の割引が最大12ヶ月間適用される特典です。

家族紹介キャンペーンは、家族や友人をワイモバイルに紹介するだけで最大5,000円相当のPayPayポイントが貰えるキャンペーンです。

それぞれのキャンペーン概要・特典内容・対象条件を一覧で確認できるよう表にまとめていますので、契約前に内容を把握しておきましょう。

項目 ワイモバ親子割 家族紹介

キャンペーン キャンペーン開始日 2025年11月13日

～終了日未定 2025年8月1日

～終了日未定 特典内容 基本使用料を

毎月1,100円割引 1人紹介につき

最大5,000円相当

のPayPayポイント 最大還元額 家族4人・12ヶ月

で52,800円相当の

割引 最大4人紹介で

20,000円相当 対象プラン シンプル3 M/L シンプル3 M/L 対象者・

条件 使用者が5～18歳の

子どもの回線

（家族回線も対象） ワイモバイル契約

の有無を問わず

紹介可能 申込区分 ・新規

・乗り換え(MNP)

・番号移行

・プラン変更 ・被紹介者が新規

・MNP

・番号移行

・プラン変更 特典付与

タイミング 適用条件を

満たした月から

13ヶ月目まで

毎月割引 申込月を1ヶ月目

として7ヶ月目に

付与 エントリー 不要

（申込み時に

自動適用） 紹介キャンペーン

ページからの事前

エントリーが必要 既存

ユーザー シンプル3 M/L

へのプラン変更

で対象 紹介者は

ワイモバイル契約不要

※特典内容は59歳以下は2,500円相当・

60歳以上は5,000円相当が配布されます。

さらに、ワイモバ親子割は同じグループの家族回線にも割引が適用されるため、家族全員でお得になる点が最大の特徴です。

たとえば家族4人全員がワイモバイルに加入した場合、毎月4,400円・年間では52,800円もの通信費削減が実現します。

家族紹介キャンペーンは、紹介者がワイモバイルを契約していなくても利用でき、家族や友人を紹介するだけで適用されるため、手軽に活用できる点がメリットです。

2つのキャンペーンが特に力を発揮するのは、家族全員でまとめてワイモバイルに乗り換えるケースです。

たとえば、子どもがいる4人家族が揃ってワイモバイルに乗り換える場合、以下のような還元シナリオが想定できます。

活用する

キャンペーン 還元・割引の

内容 金額目安 ワイモバ親子割 子ども回線：

毎月1,100円

×12ヶ月 13,200円相当 ワイモバ親子割（家族） 家族3回線：

毎月1,100円

×12ヶ月×3人 39,600円相当 家族紹介

キャンペーン 家族3人を紹介

（59歳以下）

×2,500円 7,500円相当 合計 約60,300円相当

さらに、SIMご契約特典（最大15,000円相当）や新どこでももらえる特典（最大6,000円相当）とも組み合わせれば、乗り換え時の初期還元も上乗せできます。

家族全員でまとめて乗り換えるほど恩恵が大きくなるため、個人ではなく家族単位で検討するのが最もお得な活用法です。

2つのキャンペーンを同時に活用するための手順をまとめると、以下の流れになります。

ステップ 内容 ポイント STEP 1 紹介キャンペーンページからエントリーする 申込み前に必ず実施。 STEP 2 子どもと家族で対象プランに申込みする 5～17歳は保護者名義で申込み。 STEP 3 申込み後、マイワイモバイルで割引適用を確認する マイワイモバイルは事前手続きが必要 STEP 4 Yahoo! JAPAN IDで初期登録を完了し、PayPayと連携する 申込日の翌月末日23:00までに完了すること STEP 5 紹介キャンペーンのポイントは申込月から7ヶ月目に付与する SIMご契約特典は翌々月末日、親子割は翌月から割引スタート

どちらか一方でもお得ですが、組み合わせることで通信費の大幅削減とポイント還元を同時に実現できる点が、他のワイモバイルのキャンペーンにはない強みです。

申込みはワイモバイルオンラインストアとヤフー店の両方から手続きできるのも特徴です。

月々の通信費を長期的に抑えつつ、乗り換え時の還元も受け取れるため、家族でのキャリア乗り換えに適したタイミングと言えるでしょう。

ワイモバイルのキャンペーン利用時の注意点！乗り換え・新規契約前に確認

ワイモバイルでは定期的にお得なキャンペーンがあり、乗り換えや新規契約のタイミング次第で端末割引やポイント還元のメリットを得られます。

しかし、申し込み先や条件によって特典内容が大きく変わるため、事前確認が欠かせません。

「キャンペーンだから申し込んだのに特典が適用されない」「期間内なのに対象外」といったトラブルは、事前確認不足が原因です。

よくある失敗 原因 特典が適用されなかった 申し込み窓口が

対象外だった キャンペーン対象外

になった エントリー手続きを

忘れていた 下取り額が思った

より低かった 端末の状態・機種が条件を

満たしていなかった キャンペーンが

終了していた 申し込み前に期間を

確認していなかった

注意点と原因を把握しておくことで、申し込み後のトラブルを未然に防ぎ、キャンペーンの特典を確実に受け取ることができます。

ワイモバイルのキャンペーンを利用して乗り換えや新規契約を検討している方は、ぜひ契約前にチェックしてみてください。

失敗を防ぐために、ワイモバイルのキャンペーンには事前に押さえておくべき、以下の3つの重要な注意ポイントがあります。

公式オンラインストアとワイモバイルオンラインストア ヤフー店ではキャンペーン内容が異なる

ワイモバイルへの乗り換えを検討する際、見落としがちな注意点が、申し込み窓口によってキャンペーン内容が異なるという点です。

ワイモバイルには主に2つのオンライン申し込み窓口があります。

比較項目 公式オンライン

ストア ワイモバイルオンラインストア ヤフー店 運営 ワイモバイル

（ソフトバンク） Yahoo! JAPAN

（ヤフー） キャンペーン内容 公式独自の

キャンペーン PayPayポイント

還元など独自特典 PayPay

連携 一部対応 特に充実している 向いている方 シンプルに

申し込みたい方 PayPayや

Yahoo!サービスを

よく使う方

公式オンラインストアは、ワイモバイルが直接運営しており、最新のキャンペーン情報がいち早く反映されます。

端末セット購入時の割引や、ワイモバイル乗り換えキャンペーンとして独自の割引が適用されることが多いです。

一方、ワイモバイルオンラインストア ヤフー店は、Yahoo! JAPANが運営するストアです。

PayPayポイント還元やYahoo!ショッピングと連動した特典など、ヤフー経済圏ならではのお得な特典が付く場合があります。

どちらの窓口でも回線やプランは同じですが、キャンペーン内容が異なるため、申し込み前に比較が重要です。

特にPayPayを日常的に利用している方は、ヤフー店経由の方が実質的なお得度が高くなるケースがあります。

ワイモバイルへの乗り換えキャンペーンを最大限に活用したいなら、申し込み時点で両ストアを見比べて、自分にとって有利な窓口を選ぶのが賢い選択です。

下取りプログラム利用時の条件・注意事項

ワイモバイルの乗り換えキャンペーンをお得に活用する上で、下取りプログラムは魅力的な選択肢の一つです。

しかし、申し込み前に条件や注意事項を確認しないと、「下取り金額が低い」「対象外だった」といったトラブルに繋がる場合があります。

以下に、下取りプログラムを利用する際に特に押さえておきたいポイントをまとめました。

確認項目 内容 対象メーカー・機種 iPhoneおよびAndroid

（機種・年式により異なる） 動作状態 電源が正常に入り、

基本動作が可能なこと 画面の状態 ひび割れ・液晶破損がないこと 水没・破損 水没履歴がなく、外装の損傷が

軽微であること SIMロック解除 不要

（ワイモバイルへの

乗り換え手続き内で対応可） 初期化 申し込み前にデータの

初期化（リセット）が必要

下取り額は端末の状態・年式・需要によって変動します。

同じ機種でも査定時のコンディションによって金額が大きく変わるため、以下の点に注意しましょう。

下取り金額に影響する主なポイント 金額が下がりやすいケース 画面や背面に目立つキズ・割れがある

バッテリーの劣化が著しい

（最大容量が大幅に低下している）

（最大容量が大幅に低下している） 付属品（純正ケーブル・充電器）が揃っていない

発売から年数が経過した旧モデル 金額が維持されやすいケース 購入から比較的年数が浅いモデル

外装・画面ともにキズや汚れが少ない

iPhoneなど需要の高い機種

また、下取りプログラムの注意点が分からないことで、申し込みを検討していても手続きを進められない方も多いのではないでしょうか。

下取りプログラムを利用するには申し込みが必要であり、申し込み時に注意すべきポイントもまとめています。

申し込み時の主な注意事項 申し込みはオンラインと店頭で手続きが異なる

キャッシュバックやポイントで還元される

データのバックアップと初期化は必ず事前に行う

iCloudロック・Googleアカウントロックの解除

(特にiPhoneの場合は「iPhoneを探す」をオフ・Apple IDのサインアウトが必要)

ワイモバイルの乗り換えキャンペーンと下取りプログラムを組み合わせることで、端末代や月額料金の負担を大幅に抑えられるケースがあります。

乗り換えを検討している方は、申し込み前に今一度チェックしてみてください。

キャンペーンの適用条件・期間・エントリー要否を必ず確認する

ワイモバイルの乗り換えキャンペーンを最大限に活用するためには、各キャンペーンの細かい条件を事前に把握しておくことがポイントです。

お得に見えるキャンペーンでも、適用条件を満たしていなかったり、エントリーを忘れていたりすると、割引が一切受けられないケースがあります。

ワイモバイルの乗り換えキャンペーンでは、適用条件・期間・エントリーの要否を確認しておくことが重要です。

キャンペーンごとに「対象のプランが決まっている」「特定の機種が対象」「家族割・おうち割との併用が必要」など、細かい条件が設定されています。

キャンペーンには適用条件と併せて期間が設けられており、終了後に申し込んでも割引は受けられません。

また、割引が適用される期間（例：「翌月から6ヶ月間」など）と、申し込み受付期間は別物である点にも注意が必要です。

そして最後に、ワイモバイルのキャンペーンの中には、申し込みとは別に専用ページからのエントリー操作が必要なものがあります。

エントリーを忘れると、条件を完全に満たしていても割引が適用されないため、手続きの流れを必ず事前に確認しておきましょう。

エントリーの種類 対応方法 エントリー不要 契約手続きの完了で自動適用される 事前エントリー必要 申し込みの前にキャンペーンページからエントリー 後日エントリー必要 契約後、指定期限内に専用ページで申請

キャンペーンの条件確認は、必ず手続きを始める前に行うのが基本です。

複数のキャンペーンを組み合わせて利用できる場合もあるため、

ワイモバイルのキャンペーン利用時の乗り換え手順！スマホ1台で最短当日完結

ワイモバイルへの乗り換えを検討している方の中には、、「手続きが複雑そう」「何を準備すれば良いか分からない」と不安を感じている方も多いのではないでしょうか。

MNP（携帯電話番号ポータビリティ）の制度を使えば、今の電話番号をそのまま引き継いでワイモバイルへ移ることが可能です。

手続き自体も以前と比べて大幅に簡略化されており、スマホ1台あれば最短当日中に開通まで完結できる環境が整っています。

ここでは、ワイモバイル乗り換えキャンペーンを適用しながら、オンラインで手続きを完了させるための全手順を解説します。

初めての乗り換えでも迷わず進められるよう、以下のステップごとに分かりやすくまとめていますので、ぜひ参考にしてください。

乗り換え前に準備するもの3点｜MNP予約番号・本人確認書類・支払いカード

ワイモバイルへの乗り換えをする前に準備しておく3点は、MNP予約番号・本人確認書類・支払いカードです。

用意すべき３点について順番に解説するので、ワイモバイルへの乗り換えを検討している方は読みながら準備してみましょう。

現在の電話番号をそのままワイモバイルに持ち込む（MNP転入）場合、まず今利用しているキャリアからMNP予約番号を取得する必要があります。

ただし、乗り換え方式によって対応が異なるため、事前に確認しておくことが重要です。

方式 概要 事前準備 MNPワンストップ方式 ワイモバイルのオンラインストアから申し込み中に、乗り換え元の手続きも完結 乗り換え元キャリアのログインID・パスワード MNP予約番号方式 乗り換え元でMNP予約番号を事前取得し、申し込み時に入力 MNP予約番号（有効期限15日以内）

※ワンストップ方式はオンライン申し込み限定です。

ワンストップ方式は「解約手続きが消える」わけではなく、移転元での同意・確認は必要ですが、番号の取得・入力が不要になるのが大きな違いです。

従来のMNP予約番号方式を使う場合は、発行後15日以内に転出を完了しなければなりません。

利用したいキャンペーンの申し込み方法に応じて、最適な申し込み手段を選ぶことが重要です。

本人確認書類に関しては、オンラインで手続きを行う場合でも、アップロードする手続きが必要であるため、以下のいずれかを準備しておきましょう。

運転免許証

マイナンバーカード（個人番号カード）

パスポート（日本国旅券）

在留カード（外国パスポートとの併用が必要）

本人確認書類に記載されている現住所と異なる場合や、書類に住所記載欄がない場合は、住民票や現住所が記載された公共料金の領収書などが必要となります。

最後に必要になるのが、支払い用のクレジットカードまたは銀行口座情報で、申し込み時にいずれかの情報入力が必要となるため、手元に準備しておきましょう。

家族名義のカードでは申し込めない場合があるため、必ず契約者本人名義のものを使用してください。

3点の準備が整ったら、次は申し込み手続きに進みましょう。

オンラインで乗り換える手順をステップごとに解説

ワイモバイルへの乗り換えは、店舗に行かなくてもオンラインで完結できます。

公式オンラインストアは契約事務手数料が3,850円と店舗（4,950円）より安く、SIM契約なら高額のPayPayポイントがもらえるなどお得です。

オンライン乗り換えのステップ1では、ワイモバイル公式オンラインストアで申し込み手続きを行います。

ワイモバイルの公式オンラインストアで、スマートフォン・SIMカード・eSIMの中から希望の商品を選びます。

料金プランやカラー・容量・端末の支払い方法（分割または一括）もこの段階で選択が可能です。

申し込みフォームでは、氏名・住所・連絡先などの契約者情報を入力し、本人確認書類をスマートフォンで撮影してアップロードします。

このタイミングで、ワイモバイル 乗り換えキャンペーンへのエントリーも忘れずに確認しておきましょう。

オンライン乗り換えのステップ2では、審査と発送を待ちます。

申し込みが完了すると与信審査が行われ、審査に問題がなければ最短で当日中に端末やSIMカードが発送されます。

配送状況はメールで随時通知されるため、到着までの確認もスムーズです。

eSIMを選択した場合は郵送不要であるため、審査通過後に即日で開通手続きへ進められます。

ここまでのステップが完了すれば、残りは開通設定のみとなるため、そのまま最後の工程に進みましょう。

SIM到着後の開通設定｜iPhoneはeSIM対応で最短即日切り替えも可能

ワイモバイルのSIMが手元に届いたら、いよいよ開通設定です。

手順は「物理SIMカード」と「eSIM」で大きく異なるため、それぞれの手順は以下になります。

物理SIMカードの開通設定手順 SIMカードをセット

電源を切り、SIMトレイにカードを挿入 回線切替の電話

元キャリアの回線が使えるうちに

0800-100-1847（9:00～21:00）へ電話 切替完了まで待機

受付後1～2時間で切替完了 APN設定

「登録完了メール」受信後に設定 ※SIM到着から6日以内に手続きしないと自動切替

eSIMの開通設定手順 Wi-Fiに接続

eSIMダウンロードにはWi-Fi必須 iOSを最新版に更新

最新iOSならAPN設定不要 アプリでかんたん開通

「Y!mobile eSIMかんたん開通」を

App Storeからインストール 開通完了

手続き後、最短5分で開通 ※QRコード読み取り・手動入力でも設定可能

ワイモバイルでは、SIMカード到着から6日以内に回線切替の手続きを行う必要があるため、専用窓口への電話もしくはWebから手続きしましょう。

また、6日後の21時までに手続きをしない場合は、ワイモバイル側で自動的に回線切替が行われるので注意が必要です。

eSIMは、「Y!mobile eSIMかんたん開通」をApp Storeからダウンロードし、指示通りに操作するだけで、最短5分で簡単に開通できます。

開通設定後は、キャンペーン特典を受け取るためにも、PayPayアカウントの連携を必ず済ませておきましょう。

ワイモバイルのキャンペーン利用時における乗り換え・新規契約に関するよくある質問

ワイモバイル 乗り換え キャンペーンの内容についてここまで詳しく解説しましたが、「実際に申し込む前にもう少し確認したい」という方も多いはずです。

ここでは、キャンペーン利用時に寄せられることの多い疑問をまとめているので、契約前にしっかり確認しておきましょう。

ワイモバイルへの乗り換えで今の電話番号はそのまま使えますか？ MNPを利用することで、現在の電話番号をそのまま引き継ぐことが可能です。 MNPワンストップ方式が導入されており、解約連絡とワイモバイルへの申込みが同時に完了し、手続きの負担が軽減されます。

ワイモバイルは通信速度が遅くなることはありますか？ ワイモバイルはソフトバンクの回線を直接利用しているため、格安SIMのなかでは通信速度が安定している部類に入ります。 昼休みや夕方など混雑する時間帯でも大きな速度低下が起きにくく、日常利用においてストレスを感じるケースは少ないです。

ワイモバイルへの乗り換えはどんな方に向いていますか？ 月々の通信費を抑えつつ、安定した通信品質も確保したい方に特に向いています。 大手キャリア並みのサポート体制（全国のショップ対応）を維持しながら料金を下げられる点が、ワイモバイルの大きな強みです。 スマホ料金の見直しを検討している方は、まずキャンペーン条件を確認してみることを推奨します。

ワイモバイルのキャンペーンを全解説！乗り換え・新規契約やMNPのお得な情報を解説 当記事まとめ

BCN＋Rが、ワイモバイルの乗り換え・新規契約・MNPのキャンペーン一覧と、注意点について解説しました。

ワイモバイルの乗り換えキャンペーンは、月々の通信費が安くなる上、ポイント還元も受けられるためお得です。

条件さえしっかり把握しておけば、複数のキャンペーンを組み合わせて、より大きな還元を受け取ることもできます。

ワイモバイルの乗り換え・新規契約・MNPのキャンペーン一覧は、以下の通りです。

今の通信費を見直したい方や、スマホ代を少しでも節約したいと考えている方にとって、ワイモバイルの乗り換えキャンペーンは非常に有効な手段のひとつです。

各キャンペーンの内容・条件・手順をしっかり把握した上で、自分に合った最適なプランで申し込みを進めましょう。