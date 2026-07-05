キヤノンがソニーとの首位争い制する、26年上半期に売れたミラーレス一眼TOP10

実売データ

2026/07/05 16:00

　「BCNランキング」2026年上半期（1～6月）の集計データによると、ミラーレス一眼（シリーズ別）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　EOS R50（キヤノン）

2位　VLOGCAM ZV-E10 II（ソニー）

3位　EOS R10（キヤノン）

4位　VLOGCAM ZV-E10（ソニー）

5位　α6400（ソニー）

6位　Z50II（ニコン）

7位　FUJIFILM X-T30 III（富士フイルム）

8位　α7 V（ソニー）

9位　OLYMPUS PEN E-P7（OMデジタルソリューションズ）

10位　Z 50（ニコン）
 
EOS R50

　26年上半期のミラーレス一眼（シリーズ別）売れ筋ランキングは、キヤノン「EOS R50」が首位を獲得。2位のソニー「VLOGCAM ZV-E10 II」との販売台数シェアは1.5ポイント差と、僅差で上半期を制した。

　7位にランクインしたのは富士フイルム「FUJIFILM X-T30 III」。25年11月発売のXシリーズ最新モデルで、25年の売れ筋だった「FUJIFILM X-M5」に代わってTOP10入りとなった。

　8位のソニー「α7 V」はTOP10内唯一のフルサイズモデル。平均単価は34万9000円と他のランキング上位製品に比べ高価ではあるが、月間ランキングでも安定してTOP10を維持していた。

文：筧 采斗（かけい さいと）

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