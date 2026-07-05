キヤノンがソニーとの首位争い制する、26年上半期に売れたミラーレス一眼TOP10

EOS R50

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

「BCNランキング」2026年上半期（1～6月）の集計データによると、ミラーレス一眼（シリーズ別）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位 EOS R50（キヤノン）2位 VLOGCAM ZV-E10 II（ソニー）3位 EOS R10（キヤノン）4位 VLOGCAM ZV-E10（ソニー）5位 α6400（ソニー）6位 Z50II（ニコン）7位 FUJIFILM X-T30 III（富士フイルム）8位 α7 V（ソニー）9位 OLYMPUS PEN E-P7（OMデジタルソリューションズ）10位 Z 50（ニコン）26年上半期のミラーレス一眼（シリーズ別）売れ筋ランキングは、キヤノン「EOS R50」が首位を獲得。2位のソニー「VLOGCAM ZV-E10 II」との販売台数シェアは1.5ポイント差と、僅差で上半期を制した。7位にランクインしたのは富士フイルム「FUJIFILM X-T30 III」。25年11月発売のXシリーズ最新モデルで、25年の売れ筋だった「FUJIFILM X-M5」に代わってTOP10入りとなった。8位のソニー「α7 V」はTOP10内唯一のフルサイズモデル。平均単価は34万9000円と他のランキング上位製品に比べ高価ではあるが、月間ランキングでも安定してTOP10を維持していた。