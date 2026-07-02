Anker・Aladdin X・エプソンの三つ巴　プロジェクター人気ランキングTOP10　2026/7/2

「BCNランキング」2026年6月22日～28日の日次集計データによると、プロジェクターの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 Nebula Capsule 3
D2425N11（Anker）
2位 Aladdin Poca
WK08K（Aladdin X）
3位 ビジネスプロジェクター
EB-E12（エプソン）
4位 Nebula Capsule Air ホワイト
D4112521（Anker）
5位 ビジネスプロジェクター
EB-W55（エプソン）
6位 Aladdin Poca Laser
WK03K（Aladdin X）
7位 REGZA LASER PROJECTOR
RLC-V7R MAX（TVS REGZA）
8位 ビジネスプロジェクター
EB-FH54（エプソン）
9位 BLUEWIDE BW-NP01
BW-NP01（高橋国際商事）
10位 Aladdin X3
AX3P26U04DJ（Aladdin X）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 Nebula Capsule 3
D2425N11（Anker）
2位 Aladdin Poca
WK08K（Aladdin X）
3位 ビジネスプロジェクター
EB-E12（エプソン）
4位 Nebula Capsule Air ホワイト
D4112521（Anker）
5位 ビジネスプロジェクター
EB-W55（エプソン）
6位 Aladdin Poca Laser
WK03K（Aladdin X）
7位 REGZA LASER PROJECTOR
RLC-V7R MAX（TVS REGZA）
8位 ビジネスプロジェクター
EB-FH54（エプソン）
9位 BLUEWIDE BW-NP01
BW-NP01（高橋国際商事）
10位 Aladdin X3
AX3P26U04DJ（Aladdin X）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
※Amazonのアソシエイトとして、BCN＋Rは適格販売により収入を得ています。