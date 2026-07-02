Anker・Aladdin X・エプソンの三つ巴　プロジェクター人気ランキングTOP10　2026/7/2

Nebula Capsule 3

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

「BCNランキング」2026年6月22日～28日の日次集計データによると、プロジェクターの実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位 Nebula Capsule 3D2425N11（Anker）2位 Aladdin PocaWK08K（Aladdin X）3位 ビジネスプロジェクターEB-E12（エプソン）4位 Nebula Capsule Air ホワイトD4112521（Anker）5位 ビジネスプロジェクターEB-W55（エプソン）6位 Aladdin Poca LaserWK03K（Aladdin X）7位 REGZA LASER PROJECTORRLC-V7R MAX（TVS REGZA）8位 ビジネスプロジェクターEB-FH54（エプソン）9位 BLUEWIDE BW-NP01BW-NP01（高橋国際商事）10位 Aladdin X3AX3P26U04DJ（Aladdin X）