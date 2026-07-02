Anker・Aladdin X・エプソンの三つ巴　プロジェクター人気ランキングTOP10　2026/7/2

実売データ

2026/07/02 12:00

　「BCNランキング」2026年6月22日～28日の日次集計データによると、プロジェクターの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　Nebula Capsule 3
D2425N11（Anker）

2位　Aladdin Poca
WK08K（Aladdin X）

3位　ビジネスプロジェクター
EB-E12（エプソン）

4位　Nebula Capsule Air ホワイト
D4112521（Anker）

5位　ビジネスプロジェクター
EB-W55（エプソン）

6位　Aladdin Poca Laser
WK03K（Aladdin X）

7位　REGZA LASER PROJECTOR
RLC-V7R MAX（TVS REGZA）

8位　ビジネスプロジェクター
EB-FH54（エプソン）

9位　BLUEWIDE BW-NP01
BW-NP01（高橋国際商事）

10位　Aladdin X3
AX3P26U04DJ（Aladdin X）
 
Nebula Capsule 3


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
ギャラリーページ

※Amazonのアソシエイトとして、BCN＋Rは適格販売により収入を得ています。

データサービス・リサーチについて

お問い合わせはこちら

注目の記事

外部リンク