パナソニック「DIGA」が強い 4Kレコーダー人気ランキングTOP10 2026/5/28
実売データ
2026/05/28 12:00
「BCNランキング」2026年5月18日～24日の日次集計データによると、BS・CS 4Kチューナー搭載レコーダー（4Kレコーダー）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 4Kチューナー内蔵DIGA
DMR-4T205（パナソニック）
2位 AQUOS 4Kレコーダー
4B-C20GT3（シャープ）
3位 4Kチューナー内蔵Ultra HD ブルーレイ/DVDレコーダー
BDZ-FBW2200（ソニー）
4位 4Kチューナー内蔵DIGA
DMR-4T305（パナソニック）
4位 4Kチューナー内蔵DIGA
DMR-4T405（パナソニック）
6位 4Kチューナー内蔵DIGA
DMR-4T303（パナソニック）
7位 AQUOS 4Kレコーダー
4B-C40GT3（シャープ）
8位 4Kチューナー内蔵DIGA
DMR-4TS204S（パナソニック）
9位 4Kチューナー内蔵DIGA
DMR-4T203（パナソニック）
10位 全自動DIGA
DMR-4X403（パナソニック）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 4Kチューナー内蔵DIGA
DMR-4T205（パナソニック）
2位 AQUOS 4Kレコーダー
4B-C20GT3（シャープ）
3位 4Kチューナー内蔵Ultra HD ブルーレイ/DVDレコーダー
BDZ-FBW2200（ソニー）
4位 4Kチューナー内蔵DIGA
DMR-4T305（パナソニック）
4位 4Kチューナー内蔵DIGA
DMR-4T405（パナソニック）
6位 4Kチューナー内蔵DIGA
DMR-4T303（パナソニック）
7位 AQUOS 4Kレコーダー
4B-C40GT3（シャープ）
8位 4Kチューナー内蔵DIGA
DMR-4TS204S（パナソニック）
9位 4Kチューナー内蔵DIGA
DMR-4T203（パナソニック）
10位 全自動DIGA
DMR-4X403（パナソニック）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
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