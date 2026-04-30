東京圏で売れてるのはA5 5G Androidスマホ人気ランキングTOP10 2026/4/30
「BCNランキング」2026年4月20日～26日の日次集計データ・東京圏（東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県）によると、Androidスマートフォン（スマホ）機種別の実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 A5 5G(au)（OPPO）
2位 Pixel 10a 128GB(NTT docomo)（Google）
3位 Galaxy S26 256GB(SoftBank)（SAMSUNG）
4位 Pixel 10a(au)（Google）
5位 Galaxy A25 5G SC-53F（SAMSUNG）
6位 Pixel 10a 128GB(Y!mobile)（Google）
7位 AQUOS wish5 SH-52F（シャープ）
8位 Pixel 9a 128GB(au)（Google）
9位 moto g05（Motorola Mobility）
10位 A5x（OPPO）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 A5 5G(au)（OPPO）
2位 Pixel 10a 128GB(NTT docomo)（Google）
3位 Galaxy S26 256GB(SoftBank)（SAMSUNG）
4位 Pixel 10a(au)（Google）
5位 Galaxy A25 5G SC-53F（SAMSUNG）
6位 Pixel 10a 128GB(Y!mobile)（Google）
7位 AQUOS wish5 SH-52F（シャープ）
8位 Pixel 9a 128GB(au)（Google）
9位 moto g05（Motorola Mobility）
10位 A5x（OPPO）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
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