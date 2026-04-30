東京圏で売れてるのはA5 5G　Androidスマホ人気ランキングTOP10　2026/4/30

実売データ

2026/04/30 07:30

　「BCNランキング」2026年4月20日～26日の日次集計データ・東京圏（東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県）によると、Androidスマートフォン（スマホ）機種別の実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　A5 5G(au)（OPPO）

2位　Pixel 10a 128GB(NTT docomo)（Google）

3位　Galaxy S26 256GB(SoftBank)（SAMSUNG）

4位　Pixel 10a(au)（Google）

5位　Galaxy A25 5G SC-53F（SAMSUNG）

6位　Pixel 10a 128GB(Y!mobile)（Google）

7位　AQUOS wish5 SH-52F（シャープ）

8位　Pixel 9a 128GB(au)（Google）

9位　moto g05（Motorola Mobility）

10位　A5x（OPPO）
 
A5 5G(au)


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
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