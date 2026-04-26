4T-C43HN2が連続首位　4Kテレビ人気ランキングTOP10　2026/4/26

実売データ

2026/04/26 12:00

　「BCNランキング」2026年4月13日～19日の日次集計データによると、BS・CS 4Kチューナー搭載テレビ（4Kテレビ）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　AQUOS 4K
4T-C43HN2（シャープ）

2位　AQUOS 4K
4T-C55HV1（シャープ）

3位　REGZA
55Z875R（TVS REGZA）

4位　AQUOS 4K
4T-C50HN2（シャープ）

4位　REGZA
43Z670R（TVS REGZA）

6位　REGZA
43M550R（TVS REGZA）

7位　REGZA
50Z670R（TVS REGZA）

8位　43v型 UHD 4K液晶スマートテレビ
43A6R（Hisense）

9位　REGZA
50M550R（TVS REGZA）

10位　AQUOS 4K
4T-C65HV1（シャープ）
 
4T-C43HN2


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
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