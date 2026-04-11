「iPhone 17e」が2位に初登場、26年3月に売れたスマートフォンTOP10

iPhone 17e

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

「BCNランキング」2026年3月の月次集計データによると、スマートフォンの実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位 iPhone 17（アップル）2位 iPhone 17e（アップル）3位 iPhone 16（アップル）4位 Pixel 9a（Google）5位 iPhone 16e（アップル）6位 Galaxy A25 5G（SAMSUNG）7位 iPhone 17 Pro（アップル）8位 AQUOS wish5（シャープ）9位 Galaxy S26（SAMSUNG）10位 A5 5G（OPPO）26年3月のスマートフォン（シリーズ別）売れ筋ランキングは、アップル「iPhone 17」が首位を獲得。25年11月から5カ月連続の1位となった。同機種の販売台数は発売以来右肩上がりで、市場全体の3割以上を占めるまでに増加している。2位にはアップルが26年3月に発売した新機種「iPhone 17e」が初登場。同社製品はほかにも「iPhone 16」「iPhone 16e」「iPhone 17 Pro」がTOP10内にランクインしている。26年3月発売のSAMSUNGの新機種「Galaxy S26」は9位に登場。前月8位だった旧モデルの「Galaxy S25」と入れ替わる形でTOP10入りした。OPPOが25年12月に発売した「A5 5G」は前月11位から1ランクアップで10位に浮上。初のTOP10入りとなった。