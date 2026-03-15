55Z875Rが首位に躍り出る！　4Kテレビ人気ランキングTOP10　2026/3/15

「BCNランキング」2026年3月2日～8日の日次集計データによると、BS・CS 4Kチューナー搭載テレビ（4Kテレビ）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 REGZA
55Z875R（TVS REGZA）
2位 REGZA
43Z670R（TVS REGZA）
3位 AQUOS 4K
4T-C55HV1（シャープ）
4位 AQUOS XLED
4T-C50HP2（シャープ）
5位 REGZA
65Z875R（TVS REGZA）
6位 REGZA
55Z870N（TVS REGZA）
7位 BRAVIA
KJ-43X75WL（ソニー）
8位 REGZA
43M550R（TVS REGZA）
9位 AQUOS 4K
4T-C43HN2（シャープ）
10位 VIERA
TV-55W90B（パナソニック）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 REGZA
55Z875R（TVS REGZA）
2位 REGZA
43Z670R（TVS REGZA）
3位 AQUOS 4K
4T-C55HV1（シャープ）
4位 AQUOS XLED
4T-C50HP2（シャープ）
5位 REGZA
65Z875R（TVS REGZA）
6位 REGZA
55Z870N（TVS REGZA）
7位 BRAVIA
KJ-43X75WL（ソニー）
8位 REGZA
43M550R（TVS REGZA）
9位 AQUOS 4K
4T-C43HN2（シャープ）
10位 VIERA
TV-55W90B（パナソニック）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
※Amazonのアソシエイトとして、BCN＋Rは適格販売により収入を得ています。