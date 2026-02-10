26年1月に売れたブルーレイレコーダーTOP10、パナソニックの新製品が初首位

2026/02/10 18:30

　「BCNランキング」2026年1月の月次集計データによると、ブルーレイレコーダー（シリーズ別）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　4Kチューナー内蔵DIGA
DMR-4TS204S（パナソニック）

2位　AQUOS ブルーレイ
2B-C10GW1（シャープ）

3位　AQUOS ブルーレイ
2B-C20GW1（シャープ）

4位　Blu-ray DIGA
DMR-2W103（パナソニック）

5位　全自動DIGA
DMR-2X203（パナソニック）

6位　Blu-ray DIGA
DMR-2W203（パナソニック）

7位　4Kチューナー内蔵DIGA
DMR-4T203（パナソニック）

8位　AQUOS 4Kレコーダー
4B-C20GT3（シャープ）

9位　おうちクラウドDIGA
DMR-2W101（パナソニック）

10位　AQUOS ブルーレイ
2B-C20GT1（シャープ）
 
4Kチューナー内蔵DIGA（DMR-4TS204S）

　26年1月のブルーレイレコーダー（シリーズ別）売れ筋ランキングは、パナソニック「4Kチューナー内蔵DIGA（DMR-4TS204S）」が首位を獲得した。25年12月発売の新製品で、前月から12ランクアップして1位へと躍り出た。

　9位のパナソニック「おうちクラウドDIGA（DMR-2W101）」は前月20位から9位に上昇。25年8月以来、5カ月ぶりにTOP10入りした。
 
ブルーレイレコーダー メーカー別販売台数シェア

　26年1月のメーカー別販売台数シェアは、パナソニックが60.3％を獲得して首位となった。同社が6割以上を占めるのは過去3年で初めて。

　ブルーレイレコーダー市場では、TVS REGZAとソニーが相次いで全モデルの生産終了を発表。2社の撤退により、パナソニックとシャープのみが残る形となった。パナソニックは新モデルを継続的に発売しており、今後は同社のシェアがさらに増加していく可能性が高い。

■文：筧 采斗（かけい さいと）

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
