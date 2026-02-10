26年1月に売れたブルーレイレコーダーTOP10、パナソニックの新製品が初首位

4Kチューナー内蔵DIGA（DMR-4TS204S）

ブルーレイレコーダー メーカー別販売台数シェア

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

「BCNランキング」2026年1月の月次集計データによると、ブルーレイレコーダー（シリーズ別）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位 4Kチューナー内蔵DIGADMR-4TS204S（パナソニック）2位 AQUOS ブルーレイ2B-C10GW1（シャープ）3位 AQUOS ブルーレイ2B-C20GW1（シャープ）4位 Blu-ray DIGADMR-2W103（パナソニック）5位 全自動DIGADMR-2X203（パナソニック）6位 Blu-ray DIGADMR-2W203（パナソニック）7位 4Kチューナー内蔵DIGADMR-4T203（パナソニック）8位 AQUOS 4Kレコーダー4B-C20GT3（シャープ）9位 おうちクラウドDIGADMR-2W101（パナソニック）10位 AQUOS ブルーレイ2B-C20GT1（シャープ）26年1月のブルーレイレコーダー（シリーズ別）売れ筋ランキングは、パナソニック「4Kチューナー内蔵DIGA（DMR-4TS204S）」が首位を獲得した。25年12月発売の新製品で、前月から12ランクアップして1位へと躍り出た。9位のパナソニック「おうちクラウドDIGA（DMR-2W101）」は前月20位から9位に上昇。25年8月以来、5カ月ぶりにTOP10入りした。26年1月のメーカー別販売台数シェアは、パナソニックが60.3％を獲得して首位となった。同社が6割以上を占めるのは過去3年で初めて。ブルーレイレコーダー市場では、TVS REGZAとソニーが相次いで全モデルの生産終了を発表。2社の撤退により、パナソニックとシャープのみが残る形となった。パナソニックは新モデルを継続的に発売しており、今後は同社のシェアがさらに増加していく可能性が高い。