REGZA「43Z670R」が首位に！　4Kテレビ人気ランキングTOP10　2026/2/8

2026/02/08 12:00

　「BCNランキング」2026年1月26日～2月1日の日次集計データによると、BS・CS 4Kチューナー搭載テレビ（4Kテレビ）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　REGZA
43Z670R（TVS REGZA）

2位　AQUOS 4K
4T-C43HN2（シャープ）

3位　REGZA
55Z870N（TVS REGZA）

4位　AQUOS XLED
4T-C50HP2（シャープ）

5位　REGZA
50Z670R（TVS REGZA）

6位　REGZA
43M550R（TVS REGZA）

7位　AQUOS 4K
4T-C55HV1（シャープ）

8位　43P7K
43P7K（TCL Corporation）

9位　BRAVIA 5
K-55XR50（ソニー）

10位　AQUOS 4K
4T-C50HN2（シャープ）
 
43Z670R


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
