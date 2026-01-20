REGZA「55Z870N」が首位！　4Kテレビ人気ランキングTOP10　2026/1/20

実売データ

2026/01/20 12:00

　「BCNランキング」2026年1月5日～11日の日次集計データによると、BS・CS 4Kチューナー搭載テレビ（4Kテレビ）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　REGZA
55Z870N（TVS REGZA）

2位　REGZA
55Z875R（TVS REGZA）

3位　AQUOS 4K
4T-C43HN2（シャープ）

4位　REGZA
43Z670R（TVS REGZA）

5位　AQUOS 4K
4T-C50GL1（シャープ）

6位　BRAVIA 5
K-55XR50（ソニー）

7位　REGZA
50Z670R（TVS REGZA）

8位　AQUOS 4K
4T-C50HN2（シャープ）

9位　REGZA
65Z875R（TVS REGZA）

10位　REGZA
65M550L（TVS REGZA）
 
55Z870N

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
 
ギャラリーページ

※Amazonのアソシエイトとして、BCN＋Rは適格販売により収入を得ています。

データサービス・リサーチについて

お問い合わせはこちら

注目の記事

外部リンク