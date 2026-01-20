REGZA「55Z870N」が首位！　4Kテレビ人気ランキングTOP10　2026/1/20

「BCNランキング」2026年1月5日～11日の日次集計データによると、BS・CS 4Kチューナー搭載テレビ（4Kテレビ）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 REGZA
55Z870N（TVS REGZA）
2位 REGZA
55Z875R（TVS REGZA）
3位 AQUOS 4K
4T-C43HN2（シャープ）
4位 REGZA
43Z670R（TVS REGZA）
5位 AQUOS 4K
4T-C50GL1（シャープ）
6位 BRAVIA 5
K-55XR50（ソニー）
7位 REGZA
50Z670R（TVS REGZA）
8位 AQUOS 4K
4T-C50HN2（シャープ）
9位 REGZA
65Z875R（TVS REGZA）
10位 REGZA
65M550L（TVS REGZA）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
※Amazonのアソシエイトとして、BCN＋Rは適格販売により収入を得ています。