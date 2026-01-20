REGZA「55Z870N」が首位！　4Kテレビ人気ランキングTOP10　2026/1/20

55Z870N

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

「BCNランキング」2026年1月5日～11日の日次集計データによると、BS・CS 4Kチューナー搭載テレビ（4Kテレビ）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位 REGZA55Z870N（TVS REGZA）2位 REGZA55Z875R（TVS REGZA）3位 AQUOS 4K4T-C43HN2（シャープ）4位 REGZA43Z670R（TVS REGZA）5位 AQUOS 4K4T-C50GL1（シャープ）6位 BRAVIA 5K-55XR50（ソニー）7位 REGZA50Z670R（TVS REGZA）8位 AQUOS 4K4T-C50HN2（シャープ）9位 REGZA65Z875R（TVS REGZA）10位 REGZA65M550L（TVS REGZA）