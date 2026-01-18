PIXPRO FZ55 ブラックが売れてる！　コンデジ人気ランキングTOP10　2026/1/18

PIXPRO FZ55 ブラック

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

「BCNランキング」2026年1月5日～11日の日次集計データによると、コンパクトデジカメ（コンデジ）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位 PIXPRO FZ55 ブラックFZ55(BK)（KODAK）2位 PIXPRO C1 ブラックC1(BK)（KODAK）3位 PowerShot SX740 HS シルバーPSSX740HS(SL)（キヤノン）4位 PowerShot SX740 HS ブラックPSSX740HS(BK)（キヤノン）5位 PIXPRO C1 ブラウンC1(BN)（KODAK）6位 IXY 650 m シルバーIXY650M(SL)（キヤノン）7位 デジタルカメラ ブラックKC-AF11 BK（ケンコー・トキナー）8位 IXY 650 m ブラックIXY650M(BK)（キヤノン）9位 instax mini Evo Blackinstax mini Evo Black（富士フイルム）10位 PIXPRO WPZ2WPZ2（KODAK）