PIXPRO FZ55 ブラックが売れてる！ コンデジ人気ランキングTOP10 2026/1/18
実売データ
2026/01/18 09:00
「BCNランキング」2026年1月5日～11日の日次集計データによると、コンパクトデジカメ（コンデジ）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 PIXPRO FZ55 ブラック
FZ55(BK)（KODAK）
2位 PIXPRO C1 ブラック
C1(BK)（KODAK）
3位 PowerShot SX740 HS シルバー
PSSX740HS(SL)（キヤノン）
4位 PowerShot SX740 HS ブラック
PSSX740HS(BK)（キヤノン）
5位 PIXPRO C1 ブラウン
C1(BN)（KODAK）
6位 IXY 650 m シルバー
IXY650M(SL)（キヤノン）
7位 デジタルカメラ ブラック
KC-AF11 BK（ケンコー・トキナー）
8位 IXY 650 m ブラック
IXY650M(BK)（キヤノン）
9位 instax mini Evo Black
instax mini Evo Black（富士フイルム）
10位 PIXPRO WPZ2
WPZ2（KODAK）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 PIXPRO FZ55 ブラック
FZ55(BK)（KODAK）
2位 PIXPRO C1 ブラック
C1(BK)（KODAK）
3位 PowerShot SX740 HS シルバー
PSSX740HS(SL)（キヤノン）
4位 PowerShot SX740 HS ブラック
PSSX740HS(BK)（キヤノン）
5位 PIXPRO C1 ブラウン
C1(BN)（KODAK）
6位 IXY 650 m シルバー
IXY650M(SL)（キヤノン）
7位 デジタルカメラ ブラック
KC-AF11 BK（ケンコー・トキナー）
8位 IXY 650 m ブラック
IXY650M(BK)（キヤノン）
9位 instax mini Evo Black
instax mini Evo Black（富士フイルム）
10位 PIXPRO WPZ2
WPZ2（KODAK）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
※Amazonのアソシエイトとして、BCN＋Rは適格販売により収入を得ています。