PIXPRO FZ55 ブラックが売れてる！　コンデジ人気ランキングTOP10　2026/1/18

2026/01/18 09:00

　「BCNランキング」2026年1月5日～11日の日次集計データによると、コンパクトデジカメ（コンデジ）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　PIXPRO FZ55 ブラック
FZ55(BK)（KODAK）

2位　PIXPRO C1 ブラック
C1(BK)（KODAK）

3位　PowerShot SX740 HS シルバー
PSSX740HS(SL)（キヤノン）

4位　PowerShot SX740 HS ブラック
PSSX740HS(BK)（キヤノン）

5位　PIXPRO C1 ブラウン
C1(BN)（KODAK）

6位　IXY 650 m シルバー
IXY650M(SL)（キヤノン）

7位　デジタルカメラ ブラック
KC-AF11 BK（ケンコー・トキナー）

8位　IXY 650 m ブラック
IXY650M(BK)（キヤノン）

9位　instax mini Evo Black
instax mini Evo Black（富士フイルム）

10位　PIXPRO WPZ2
WPZ2（KODAK）
 
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
 
