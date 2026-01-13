BRAVIA 5「K-55XR50」が強い！　2025年12月の4Kテレビ人気ランキングTOP10　2026/1/13

2026/01/13 12:00

　「BCNランキング」2025年12月の月次集計データによると、BS・CS 4Kチューナー搭載テレビ（4Kテレビ）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　BRAVIA 5
K-55XR50（ソニー）

2位　AQUOS 4K
4T-C50GL1（シャープ）

3位　REGZA
43Z670R（TVS REGZA）

4位　AQUOS 4K
4T-C43HN2（シャープ）

5位　BRAVIA 7
K-55XR70（ソニー）

6位　REGZA
43M550R（TVS REGZA）

7位　BRAVIA 7
K-65XR70（ソニー）

8位　REGZA
50Z670R（TVS REGZA）

9位　43P7K
43P7K（TCL Corporation）

10位　AQUOS 4K
4T-C43GL1（シャープ）
 
K-55XR50

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
 
