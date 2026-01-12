2025年に売れたコンパクトデジカメ（シリーズ別）TOP10、KODAKが初の年間首位

PIXPRO FZ55

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

「BCNランキング」2025年の年次集計データによると、コンパクトデジカメの実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位 PIXPRO FZ55（KODAK）2位 instax mini Evo（富士フイルム）3位 LUMIX TZ99（パナソニック）4位 PIXPRO C1（KODAK）5位 PIXPRO FZ45（KODAK）6位 KC-AF11（ケンコー・トキナー）7位 PIXPRO WPZ2（KODAK）8位 PowerShot SX740 HS（キヤノン）9位 OM SYSTEM Tough TG-7（OMデジタルソリューションズ）10位 IXY 650（キヤノン）2025年のコンパクトデジカメ（シリーズ別）売れ筋ランキングは、KODAK「PIXPRO FZ55」が年間首位を獲得した。22年8月の発売以来、高い売上を維持し続けており、23年が年間3位、24年が年間2位を記録。ついに首位へと上り詰めた。このほか、同社製品は25年6月発売の新機種「PIXPRO C1」が4位にランクインするなど、計4シリーズがTOP10入りしている。2位は富士フイルム「instax mini Evo」がランクイン。アナログとデジタルの両方の機能を備えたハイブリッドカメラで、21年12月の初代モデル発売から変わらぬ人気を保っている。25年2月発売のパナソニック「LUMIX TZ99」は3位だった。光学30倍ズームを備えた高倍率ズームコンパクトデジカメ「LUMIX TZ」シリーズの最新機種で「TZ95D」以来、約2年ぶりの新製品。キヤノンの定番製品も2製品がTOP10入りした。18年発売の「PowerShot SX740 HS」が8位、16年発売の「IXY 650」が10位にランクイン。どちらも発売から年数が経過しているが、年間上位を維持している。