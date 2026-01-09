4T-C55GQ3が売れてる！　有機ELテレビ人気ランキングTOP10　2026/1/9

実売データ

2026/01/09 12:00

　「BCNランキング」2025年12月29日～2026年1月4日の日次集計データによると、有機ELテレビの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　AQUOS OLED
4T-C55GQ3（シャープ）

2位　VIERA
TV-55ZS8（パナソニック）

3位　AQUOS OLED
4T-C48GQ3（シャープ）

4位　VIERA
TV-55Z90A（パナソニック）

5位　REGZA
55X8900R（TVS REGZA）

6位　REGZA
55X8900N（TVS REGZA）

7位　REGZA
55X8900L（TVS REGZA）

8位　VIERA
TV-55Z90B（パナソニック）

9位　REGZA
48X8900R（TVS REGZA）

10位　AQUOS OLED
4T-C42HQ2（シャープ）
 
4T-C55GQ3

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
 
