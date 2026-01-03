BRAVIA 5「K-55XR50」好調！　4Kテレビ人気ランキングTOP10　2026/1/3

2026/01/03 07:30

　「BCNランキング」2025年12月15日～21日の日次集計データによると、BS・CS 4Kチューナー搭載テレビ（4Kテレビ）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　BRAVIA 5
K-55XR50（ソニー）

2位　AQUOS 4K
4T-C50GL1（シャープ）

3位　AQUOS 4K
4T-C43HN2（シャープ）

3位　REGZA
43Z670R（TVS REGZA）

5位　BRAVIA 7
K-55XR70（ソニー）

6位　AQUOS 4K
4T-C43GL1（シャープ）

7位　REGZA
55Z875R（TVS REGZA）

8位　AQUOS 4K
4T-C50FN2（シャープ）

9位　REGZA
43M550R（TVS REGZA）

10位　43P7K
43P7K（TCL Corporation）
K-55XR50

