DMR-4T203が好調！　4Kレコーダー人気ランキングTOP10　2025/12/21

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

「BCNランキング」2025年12月8日～14日の日次集計データによると、BS・CS 4Kチューナー搭載レコーダー（4Kレコーダー）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位 4Kチューナー内蔵DIGADMR-4T203（パナソニック）2位 AQUOS 4Kレコーダー4B-C20GT3（シャープ）3位 4Kチューナー内蔵DIGADMR-4T303（パナソニック）4位 4Kチューナー内蔵Ultra HD ブルーレイ/DVDレコーダーBDZ-FBW2200（ソニー）5位 4K REGZAブルーレイDBR-4KZ400（TVS REGZA）6位 4Kチューナー内蔵DIGADMR-4T403（パナソニック）7位 4Kチューナー内蔵Ultra HD ブルーレイ/DVDレコーダーBDZ-FBT2200（ソニー）8位 4Kチューナー内蔵Ultra HD ブルーレイ/DVDレコーダーBDZ-FBT4200（ソニー）8位 全自動DIGADMR-4X403（パナソニック）10位 AQUOS 4Kレコーダー4B-C40GT3（シャープ）