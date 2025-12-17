タンクローRが売れてる！　2025年11月の双眼鏡 人気ランキングTOP10　2025/12/17

「BCNランキング」2025年11月の月次集計データによると、双眼鏡の実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 PENTAX タンクローR 8X21 UCF R
タンクローR 8X21 UCF R（リコーイメージング）
2位 コールマン M8X21 ブラック
コールマン M8X21 ブラック（ビクセン）
3位 Do・Nature 7X18
STV-B07B（ケンコー・トキナー）
4位 コールマン M10X21 シルバー
コールマン M10X21 シルバー（ビクセン）
5位 スポーツスターEX 10x25D CF
スポーツスターEX 10x25D CF（ニコンビジョン）
6位 アトレックII HR8X32WP
アトレックII HR8X32WP（ビクセン）
7位 スポーツスターEX 8x25D CF
スポーツスターEX 8x25D CF（ニコンビジョン）
8位 Pliant 3X25 スリム シルバー
Pliant 3X25 スリム シルバー（ケンコー・トキナー）
9位 Sportstar Zoom 8-24x25 ブラック
Sportstar Zoom 8-24x25 ブラック（ニコンビジョン）
10位 アトレックII HR10X32WP
アトレックII HR10X32WP（ビクセン）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
