BRAVIA 5「K-55XR50」が売れてる！　4Kテレビ人気ランキングTOP10　2025/12/16

「BCNランキング」2025年12月1日～7日の日次集計データによると、BS・CS 4Kチューナー搭載テレビ（4Kテレビ）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 BRAVIA 5
K-55XR50（ソニー）
2位 REGZA
43Z670R（TVS REGZA）
3位 REGZA
65E350M（TVS REGZA）
4位 REGZA
65Z570L（TVS REGZA）
5位 BRAVIA 7
K-55XR70（ソニー）
6位 REGZA
43M550L（TVS REGZA）
7位 AQUOS 4K
4T-C43HN2（シャープ）
8位 BRAVIA
KJ-65X75WL（ソニー）
8位 VIERA
TV-43W90B（パナソニック）
10位 BRAVIA 7
K-65XR70（ソニー）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
※Amazonのアソシエイトとして、BCN＋Rは適格販売により収入を得ています。